Baterias têm papel essencial em caminhões e ônibus modernos

Uma falha de partida pode custar à frota mais do que a substituição de uma bateria. O veículo que deixa de sair pode exigir socorro, reprogramação de entregas ou reorganização de viagens. Com mais equipamentos elétricos e eletrônicos a bordo de caminhões e ônibus, escolher a bateria exige considerar não apenas a partida, mas também o consumo ao longo da operação e o tempo disponível para recarga. Na Fenatran 2026, a Moura apresenta suas tecnologias para atender a diferentes perfis de uso no transporte pesado e responder aos novos desafios das frotas cada vez mais eletrônicas.

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“Um caminhão não deixa de consumir energia quando o motor é desligado. Dependendo dos equipamentos em uso, a bateria continua trabalhando durante o descanso do motorista e precisa manter reserva para a próxima partida. Para o gestor de frota, a pergunta não é apenas qual bateria cabe no veículo, mas qual atende à sua rotina de consumo e recarga”, afirma Felipe Godoy, diretor de Negócios Corporativos e Novos Mercados da Rede Moura.

Nos caminhões de longa distância, geladeiras, iluminação e equipamentos eletrônicos podem permanecer ligados durante os períodos de descanso. Nessas condições, o desafio é conciliar o consumo com o motor desligado, a reserva necessária para a partida e a recuperação da carga quando o veículo volta à operação.

Nos ônibus, as exigências variam conforme o serviço. Transporte urbano, rodoviário e fretamento têm diferentes rotinas de funcionamento, períodos de espera e equipamentos de bilhetagem, monitoramento e conforto. Por isso, a escolha da bateria precisa considerar quais sistemas ela alimenta, por quanto tempo e em quais condições de recarga.

EFB: tecnologia para operações mais exigentes

A EFB, sigla de Enhanced Flooded Battery, utiliza uma construção inundada aprimorada para suportar ciclos de descarga e recarga mais exigentes. A tecnologia foi desenvolvida para aplicações que demandam maior robustez energética e desempenho em condições operacionais mais severas.

No mercado de reposição, a tecnologia EFB vem ganhando espaço em aplicações que exigem maior disponibilidade operacional e desempenho energético.

A Moura EFB 225 é a primeira tecnologia do tipo 100% nacional, desenvolvida para caminhões e veículos comerciais, garantindo maior capacidade e durabilidade para operações que exigem robustez e confiabilidade energética.

O impacto da parada vai além da manutenção

Quando a falta de energia impede a partida, os efeitos podem alcançar toda a programação do veículo. Além de diagnóstico, atendimento e eventual substituição da bateria, a ocorrência pode exigir remanejamento de veículos, alterar horários e comprometer entregas ou viagens. A indicação depende das especificações do veículo e das condições de trabalho. Além da capacidade nominal, a avaliação deve considerar a frequência e a intensidade das descargas, as oportunidades de recarga, a resistência à vibração e os requisitos de partida.

“A bateria precisa ser avaliada pelo que entrega à operação. A especificação correta deve caminhar com a verificação do sistema elétrico e com a manutenção. É esse conjunto que ajuda a enfrentar os riscos, que podem ganhar escala rapidamente, decorrentes de uma parada”, acrescenta Godoy.

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