Viagem sobe no ranking da Black Friday e antecipa reservas

A Black Friday deixou de ser um evento restrito a eletrônicos e eletrodomésticos. Na edição de 2025, viagens e turismo subiram para o terceiro lugar no ranking de intenção de compra da data, segundo estudo da Letsbook com dados do Opinion Box divulgado pela Panrotas, depois de aparecer apenas entre os cinco primeiros no ano anterior.

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A preferência declarada se converteu em vendas reais. Na Black Friday de 2025, o setor de Turismo e Transporte cresceu 18,6% em vendas, o maior impulso dentro do setor de serviços na data, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado pela CNN Brasil. O avanço mostra que a intenção do consumidor se traduziu em dinheiro efetivamente gasto com viagem, e não apenas em pesquisa.

A decisão, porém, é tomada bem antes da última sexta-feira de novembro. O levantamento da Letsbook aponta que 59% dos consumidores definem o que vão comprar na Black Friday semanas ou até meses antes da data, o que empurra a pesquisa por passagens e hospedagem para outubro ou início de novembro.

O peso da data sobre a viagem também aparece na intenção do brasileiro. Segundo pesquisa divulgada pela Brasilturis, 22% dos brasileiros afirmam que só viajarão se houver uma promoção de Black Friday, sinal de que a data virou gatilho de decisão para uma fatia relevante do público.

Para destinos de praia como Natal, que concentram a procura no fim do ano, o efeito é prático. A demanda de dezembro e janeiro começa a se desenhar já em outubro, quando o viajante compara datas e acomodações antes de fechar. Para a hotelaria, isso muda o calendário comercial, porque a conversa com o hóspede sobre o fim de ano passou a começar antes da própria Black Friday.

Uma decisão que começa com antecedência

Para Ruan Henrique, supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, em Ponta Negra, a Black Friday do turismo pouco lembra a corrida por um desconto relâmpago. "O hóspede começa a pesquisar destino, datas e tipo de quarto semanas antes e chega na data principal já sabendo ou, pelo menos, com uma visão mais clara do que quer. E o mercado já entendeu isso. Então, é possível ver publicações sobre o tema já em meados de outubro e nas primeiras semanas de novembro", afirma.



Segundo o supervisor, a subida de viagem no ranking da data revela uma mudança de prioridade. "O brasileiro passou a tratar a viagem como algo que vale a pena planejar e garantir com uma antecedência maior, no mesmo nível de um bem de consumo, por exemplo. E, quando a gente vê a experiência entrando nessa lista de compras de Black Friday, é porque o lazer virou realmente uma prioridade para a família", ressalta.

Como a antecedência aparece nas reservas

Para Amanda Correia, gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel, a procura pelo fim do ano se mexe muito antes de dezembro. "Em outubro e novembro já chegam perguntas sobre disponibilidade de Réveillon e de janeiro. Quem pesquisa cedo tem mais chance de encontrar a categoria de quarto e as datas que quer, porque as melhores combinações de acomodação e período saem primeiro", revela.

De acordo com a gerente comercial, na alta estação a disponibilidade pesa mais do que qualquer outro fator. "O hóspede que decide em cima da data muitas vezes não acha mais o quarto que tinha em mente. Por isso, a antecedência se torna uma boa garantia de escolha, porque quem se planeja assegura a categoria e as datas que quer, algo que não se resolve na última hora", enfatiza.

A leitura de mercado

Para Gianluca D’alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, a Black Friday se tornou um termômetro de demanda para o fim do ano. "Se a viagem sobe no ranking de intenção de compra, é um claro sinal de que o consumidor está disposto a gastar com experiência mesmo num cenário econômico apertado, e isso orienta como o hotel planeja a alta estação", destaca.

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Para o executivo, tratar a data como um evento isolado de um dia é um erro de leitura. "Para um hotel de destino, a Black Friday é o começo da conversa sobre o fim do ano, uma janela para se posicionar na frente de quem ainda vai decidir onde passar as férias. Quem acaba decidindo só aparecer na última sexta-feira do mês está chegando atrasado nessa conversa", acentua.