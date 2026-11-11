Ser mais produtivo pode reduzir jornada de horas trabalhadas

A ideia de que trabalhar mais horas significa produzir mais está sendo questionada por pesquisas sobre produtividade, comportamento profissional e saúde. Estudos apontam que o aumento da jornada nem sempre acompanha o crescimento dos resultados. Em alguns casos, o excesso de trabalho pode reduzir a eficiência, prejudicar a concentração e comprometer o bem-estar dos profissionais.

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Uma das pesquisas que aborda essa relação é do economista John Pencavel, da Universidade Stanford. Publicado originalmente em 2015, o estudo The Productivity of Working Hours analisou dados históricos de trabalhadores britânicos da indústria de armamentos durante a Primeira Guerra Mundial. A investigação identificou que a produção não cresce proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Conforme a jornada aumenta, os ganhos adicionais de produtividade diminuem. O resultado coloca em discussão modelos de gestão que valorizam a permanência prolongada no trabalho como indicador de comprometimento. A pesquisa também é mencionada em uma reportagem do Business Insider sobre os benefícios das férias para a saúde e o desempenho profissional.

Outro levantamento que ajuda a compreender o cenário é o relatório Breaking Down the Infinite Workday, publicado pela Microsoft em 2025. O estudo descreve uma rotina profissional marcada pela conexão constante, com mensagens, reuniões e e-mails ocupando diferentes momentos do dia. De acordo com os dados apresentados pela empresa, os trabalhadores recebem, em média, 117 e-mails e 153 mensagens pelo Teams diariamente. A análise também identificou interrupções frequentes durante o expediente, com intervalos médios de apenas dois minutos entre atividades no ambiente digital.

Esse comportamento pode dificultar a concentração e reduzir o tempo disponível para tarefas que exigem raciocínio aprofundado, como planejamento, elaboração de projetos e análise de informações. Na prática, passar muitas horas conectado não significa necessariamente dedicar esse período à realização de atividades produtivas.

Pausas e organização ajudam a melhorar o desempenho

A importância dos intervalos durante o expediente também foi investigada em um estudo publicado em 2022 na revista científica PLOS ONE. A pesquisa, intitulada “Give me a break!”, reuniu 19 registros científicos, com 22 amostras independentes e 2.335 participantes. O estudo identificou que pequenas pausas durante o trabalho contribuem para aumentar o vigor e reduzir a fadiga. Entretanto, os pesquisadores não encontraram um aumento estatisticamente significativo no desempenho geral. Os resultados indicam que os intervalos podem favorecer a recuperação dos profissionais, embora não representem, por si só, uma garantia de maior produtividade.

Outro aspecto importante é a definição de prioridades. Em entrevista ao Estadão, reproduzida pelo Terra, o escritor Oliver Burkeman, autor do livro Quatro Mil Semanas: Gestão de Tempo para Mortais, questiona a tentativa de realizar todas as tarefas disponíveis. Para o autor, a busca constante por produtividade pode se transformar em uma armadilha quando as pessoas passam a medir o próprio desempenho pela quantidade de atividades concluídas.

A proposta é reconhecer que o tempo é limitado e selecionar as tarefas que realmente merecem atenção. Em vez de acumular compromissos, a organização da rotina deve considerar quais atividades são prioritárias e quais podem ser adiadas ou eliminadas.

Ferramentas digitais podem facilitar a gestão do trabalho

Além da reorganização da rotina, recursos digitais podem ajudar a reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais e facilitar a execução de atividades corporativas. Ferramentas de gerenciamento de tarefas permitem organizar demandas, acompanhar prazos e visualizar as etapas de projetos. Já os editores de documentos digitais podem simplificar atividades relacionadas à revisão, atualização e preparação de materiais utilizados no ambiente profissional.

Um exemplo é o editor de PDF da PDF House, que permite editar arquivos em PDF. O recurso pode ser utilizado em atividades como atualização de relatórios, revisão de documentos, preparação de apresentações e outras demandas corporativas que envolvem esse formato. A utilização dessas ferramentas pode facilitar processos que, quando realizados manualmente ou com diferentes programas, exigem mais etapas de trabalho. A proposta é aproveitar melhor o tempo disponível e tornar a execução das atividades mais organizada.

Entretanto, a tecnologia também exige critérios de utilização. Como mostra o relatório da Microsoft, o excesso de notificações, mensagens e reuniões pode fragmentar o expediente. Por isso, incorporar ferramentas digitais à rotina não significa aumentar a quantidade de canais de comunicação, mas utilizar os recursos de maneira que simplifiquem o trabalho.

Produtividade não significa fazer tudo

Os estudos apontam para uma mudança na maneira de avaliar o desempenho profissional. Em vez de considerar apenas as horas trabalhadas ou o volume de tarefas concluídas, é importante observar a qualidade das entregas, a capacidade de concentração e o cumprimento de objetivos. Reduzir interrupções, estabelecer prioridades, reservar períodos para atividades que exigem atenção e realizar pausas são medidas que podem contribuir para uma rotina mais equilibrada.

A discussão também envolve a cultura das organizações. Jornadas prolongadas e disponibilidade permanente não devem ser confundidas automaticamente com bons resultados. A eficiência depende de como o tempo é utilizado e de quais condições são oferecidas para que os profissionais realizem suas atividades.

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O desafio, portanto, não é simplesmente trabalhar menos ou executar mais tarefas em menos tempo. É organizar o trabalho para concentrar esforços no que realmente importa, preservar a capacidade de recuperação e alcançar resultados sem transformar o expediente em uma jornada sem fim.