Mudança na escala 6x1 acelera tecnologia na coleta de lixo

Entre os setores da economia brasileira potencialmente mais impactados pelas mudanças na escala de trabalho 6x1 está a coleta de resíduos sólidos urbanos. Empresas que operam praticamente todos os dias da semana já estudam alternativas para redesenhar suas escalas e manter a continuidade dos serviços públicos contratados.

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Apesar dos desafios, esse cenário também abre novas perspectivas para o setor: o uso de tecnologia e mecanização para aumentar a produtividade das operações. Márcio Welsh, diretor comercial da Contemar Ambiental, fabricante de contentores e especialista em conteinerização, afirma que já percebe essa movimentação no mercado.

Segundo Welsh, o interesse dos municípios pela conteinerização está relacionado à possibilidade de mecanizar a coleta, utilizando dispositivos instalados nos caminhões para realizar o basculamento dos contentores. O modelo permite otimizar o tempo e as rotas dos caminhões de coleta. “A coleta mecanizada aumenta a produtividade dos funcionários e reduz o tempo de trabalho por turno, o que pode ser essencial nesse momento e fazer com que as empresas consigam se adequar à nova legislação de forma mais sustentável”, explica Welsh.

Coleta mecanizada: tecnologia a serviço da produtividade

Atualmente, existem dois principais modelos de coleta mecanizada no Brasil: carga traseira e carga lateral. Ambos utilizam contentores instalados nas vias públicas para o acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos, permitindo que o recolhimento seja realizado por mecanismos hidráulicos dos próprios caminhões. No modelo de carga traseira, os contentores são basculados na parte posterior do veículo. Nesse formato, as operações geralmente contam com três profissionais por caminhão: um motorista e dois coletores.

Já a carga lateral representa uma alternativa ainda mais tecnológica. Nesse sistema, o caminhão possui um braço hidráulico instalado na lateral, operado pelo motorista diretamente da cabine, reduzindo a necessidade de intervenção manual no processo de coleta. “A carga lateral também se destaca pelo fato de que os contentores têm um volume maior, de cerca de 3.000 litros, o que otimiza a coleta dos resíduos urbanos”, afirma Welsh.

Conteinerização avança no Brasil

A conteinerização da coleta de resíduos começou a ganhar espaço no Brasil nos anos 2000 com cidades da região Sul e Sudeste. Desde então, o modelo tem se expandido e, atualmente, avança também no Nordeste brasileiro. Além dos ganhos operacionais, a conteinerização contribui para a melhoria das condições urbanas e ambientais. O acondicionamento adequado dos resíduos reduz o lixo exposto nas ruas, diminui o risco de obstrução de bueiros e contribui para o controle de vetores de doenças.

Apesar dos avanços, ainda existe um amplo potencial de crescimento. Atualmente, estima-se que cerca de 10% da população brasileira tem acesso a algum nível de conteinerização na coleta de resíduos sólidos urbanos. “Apesar de o país ainda enfrentar dificuldades no avanço da gestão dos resíduos sólidos urbanos, vejo que, a cada ano, tanto gestores públicos quanto empresários do setor têm demonstrado maior interesse em soluções que aumentem a eficiência operacional e tragam mais sustentabilidade para os serviços de limpeza urbana. Acredito que esse movimento tende a acelerar nos próximos anos, impulsionado tanto pelas mudanças na legislação trabalhista quanto pela necessidade de modernização das operações”, conclui Welsh.

O futuro da coleta urbana passa pela eficiência

O diretor comercial da Contemar ainda ressalta a importância de ampliar o debate sobre a conteinerização como uma alternativa estratégica para municípios e empresas de coleta. Mais do que uma mudança na forma de acondicionar os resíduos, o modelo representa uma oportunidade de modernizar a gestão urbana, aumentar a produtividade das equipes e contribuir para cidades mais limpas, organizadas e sustentáveis.

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“Diante dos novos desafios do setor, a tecnologia tende a ganhar cada vez mais espaço nas operações de coleta de resíduos sólidos urbanos, tornando-se uma importante aliada na construção de serviços públicos mais eficientes e preparados para o futuro”, finaliza Welsh.