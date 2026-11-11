Cultura Inglesa abre escola bilíngue: Infantil e Fundamental

A Cultura Inglesa amplia sua atuação na educação infantil e ensino fundamental com a estreia da Cultura Inglesa Bilingual School (CIBS), nova rede de escolas bilíngues que integra português e inglês ao aprendizado de diferentes áreas do conhecimento. As primeiras unidades serão abertas em 2027, na Vila Mariana e na Mooca, em São Paulo. As matrículas estão abertas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A escola atende da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, com currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), identidade brasileira e referências educacionais britânicas. Na proposta, o inglês é utilizado em atividades e projetos de Ciências, Matemática, Artes e Humanidades. O português e o inglês funcionam como ferramentas para aprender, investigar e expressar ideias.

A arquitetura de ensino conecta conteúdos de diferentes disciplinas e organiza sua progressão ao longo das etapas escolares. Os materiais didáticos são selecionados considerando a faixa etária dos estudantes, os objetivos de aprendizagem, a articulação curricular e a sequência dos conteúdos. A escola também estabelece parcerias com editoras e organizações educacionais para adaptar, editar ou reorganizar recursos conforme as necessidades do currículo.

“A proposta foi pensada para que o bilinguismo esteja integrado à aprendizagem e não isolado em uma aula. Para isso, articulamos currículo, materiais e formação docente, respeitando a progressão de cada etapa e criando oportunidades para que os alunos leiam, escrevam, dialoguem e investiguem em diferentes contextos”, afirma Daisy Gava, diretora pedagógica da Cultura Inglesa Bilingual School.

A direção acadêmica, a coordenação pedagógica e os professores participam da escolha dos recursos didáticos. A formação docente também faz parte do processo, para apoiar o uso dos materiais em sala de aula e a integração entre as disciplinas. Nesse modelo, o professor atua como mediador do conhecimento e orienta atividades que estimulam a participação dos estudantes, considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento.

Ao explorar um mesmo tema sob diferentes perspectivas, a proposta busca aproximar os conteúdos escolares de situações do cotidiano e incentivar os alunos a relacionar conhecimentos e aplicá-los em diversos contextos. O trabalho com os dois idiomas também favorece a formulação de perguntas, a organização de ideias e a construção de argumentos. Entre as competências que a escola pretende desenvolver estão pensamento crítico, investigação, resolução de problemas, autonomia e habilidades acadêmicas e socioemocionais.

A abordagem inclui ainda a reflexão sobre o uso da inteligência artificial na educação. As ferramentas podem apoiar pesquisas, a organização de ideias e a exploração de diferentes perspectivas, mas a mediação dos professores é considerada essencial para que os estudantes questionem respostas, identifiquem possíveis erros, avaliem a confiabilidade das informações e construam suas próprias conclusões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a Cultura Inglesa Bilingual School, a rede Cultura Inglesa leva sua experiência no ensino de inglês para uma proposta de formação integral na educação infantil e ensino fundamental, articulando aprendizagem da língua, diferentes áreas do conhecimento e desenvolvimento de competências.