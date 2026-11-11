CAMP reúne nomes do marketing político para analisar eleição

O Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP) realiza no dia 17 de novembro, terça-feira, na ESPM, em São Paulo, o 3º Seminário do CAMP – Estratégia, Comunicação e Democracia, um dia inteiro dedicado a analisar o que as eleições de 2026 ensinaram. O seminário promove um encontro que marca o pós-eleição entre estrategistas que comandaram o marketing de campanhas presidenciais, estaduais e proporcionais em todo o Brasil. Os ingressos para o Seminário do CAMP estão à venda pelo Sympla.

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"As eleições de 2026 levaram às urnas, no segundo turno, cerca de 128 milhões de brasileiros, o maior número de eleitores da nossa história, com a menor abstenção em duas décadas. Isso diz muito sobre a vitalidade da democracia e sobre a responsabilidade de quem faz comunicação política", afirma o presidente do CAMP, Bruno Hoffmann.

Estrategistas confirmados

No painel "Os bastidores da eleição presidencial", mediado por Bruno Hoffmann, Raul Rabelo, responsável pela campanha de reeleição de Lula (PT), e Duda Lima, que conduziu a comunicação de Flávio Bolsonaro (PL), além do jornalista Mário Rosa, consultor de crise na campanha bolsonarista, analisam as escolhas que definiram a disputa presidencial.

O painel "O Eleitor em Transformação", mediado pela pesquisadora Cila Schulman, discute comportamento eleitoral, polarização e opinião pública, com Felipe Nunes, Emanoelton Borges, Renato Dorgan e Jordana Pereira. "A Disputa pela Atenção", com mediação da consultora Karina Terso, trata de narrativas, influência e comunicação digital, com Tiago Brum, Bruno Cartaxo, Moriael Paiva e um professor da ESPM.

"A Revolução Tecnológica das Campanhas", painel mediado pela consultora Nara Alves, debate inteligência artificial, dados e inovação com Alek Maracajá, Marcelo Natalle e Cassiano Sampaio. À tarde, "A Batalha das Proporcionais", conduzida pelo pesquisador Matheus Dias, discute como transformar votos em mandatos legislativos, com Leurinbergue Lima, Raquel Vasconcelos, Nani Blanco e Bia Valle.

"A Estratégia por Trás da Vitória", com mediação de Guto Araújo, reúne Igor Paulin, Cleber Benvegnú, Guillermo Raffo e Humberto Frederico para discutir posicionamento, pesquisas e decisões de campanha. O encerramento fica com o painel "Marketing Político, Ética e Democracia: os desafios do futuro", mediado por Gil Castillo, com os especialistas Paulo de Tarso, Juarez Guedes, Emmanuel Publio Dias e Leandro Petrin.

Lançamento do livro

Na véspera do Seminário, segunda-feira, 16 de novembro, às 19h, o CAMP lança o livro Marketing Político no Brasil 2 – Edição Eleições, na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em Pinheiros, na capital paulista. O lançamento do livro, já disponível na Amazon, terá sessão de autógrafos com os autores.

O segundo livro publicado pelo CAMP, a obra coletiva reúne mais de 40 especialistas, entre consultores, estrategistas, pesquisadores e comunicadores, para aprofundar o debate sobre os desafios, as estratégias e as transformações das campanhas eleitorais contemporâneas.

Dividido em seis capítulos que percorrem todas as etapas do ciclo eleitoral, o livro trata do impacto das novas tecnologias, da inteligência artificial, das redes sociais, das pesquisas de opinião pública, do monitoramento, da relação com o mercado financeiro e das estratégias de comunicação. Também discute a importância do marketing político profissional para o fortalecimento da democracia.

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"O marketing político profissional e ético informa, mobiliza e respeita o eleitor. É esse trabalho que fortalece a democracia, e é sobre ele que o livro e o seminário se debruçam. Reunir quem conduziu as estratégias das duas principais candidaturas mostra que é possível divergir com profundidade e, ainda assim, elevar o nível do debate público", afirma Bruno Hoffmann.