Verão em Alagoas pede por reservas antecipadas

Com a aproximação da alta temporada de verão, que vai de dezembro de 2026 a fevereiro de 2027, o litoral de Alagoas volta a concentrar a atenção de viajantes em busca de hospedagem de alto padrão. A coincidência entre férias escolares, festas de fim de ano e um fluxo crescente de turistas faz com que as acomodações mais procuradas se esgotem antes do início do período, cenário que leva a Ritz Corp, grupo hoteleiro com unidades em Maceió e na Barra de São Miguel, a recomendar que os hóspedes definam suas reservas desde já.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os números da temporada passada ajudam a dimensionar a procura. Segundo projeções da Setur-AL, divulgadas pela Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas em 3 de dezembro de 2025, o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares deveria superar 1,3 milhão de passageiros no ciclo 2025/2026, alta de cerca de 25% sobre o anterior, com impacto estimado de R$ 2,8 bilhões na economia do estado. Na mesma direção, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas (ABIH-AL) indicava ocupação igual ou superior a 90% na rede hoteleira durante os meses de verão.

O perfil de consumo também distingue o destino. A PNAD Contínua Turismo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou Alagoas como o estado com maior gasto médio por viagem com pernoite em 2024, de R$ 3.790. Já um boletim do BNB, elaborado pelo Banco do Nordeste com dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), registrou 14.294 turistas internacionais chegando ao estado entre janeiro e novembro de 2025, crescimento de 22,6% em um ano.

Experiência acima da estrutura

Para Pietro Coelho, sócio-diretor da Ritz Corp, o movimento acompanha uma mudança no comportamento do público de alto padrão. “O litoral alagoano vem se consolidando como um dos destinos mais desejados do Brasil para o turismo de alto padrão, e percebemos uma demanda especialmente aquecida para o verão. O que chama atenção é que o hóspede premium está cada vez mais interessado não apenas na estrutura do hotel, mas na qualidade da experiência como um todo”, enfatiza.

Segundo o executivo, privacidade, atendimento personalizado, gastronomia, bem-estar, localização privilegiada e experiências conectadas ao destino ganharam peso na decisão de compra. É nesse contexto que se expande o conceito de Quiet Luxury, descrito por ele como “um luxo menos associado à ostentação e mais relacionado à exclusividade, ao conforto, à autenticidade e à atenção aos detalhes”.

Oferta limitada e consumidor mais organizado

Coelho explica que o esgotamento rápido das vagas nessa categoria resulta de alta procura somada a uma oferta naturalmente restrita. “Um hotel que trabalha com uma proposta de exclusividade não pode simplesmente aumentar sua capacidade durante a alta temporada. A própria limitação de apartamentos e suítes faz parte da experiência que o hóspede procura”, diz. De acordo com ele, as acomodações com características diferenciadas costumam ser as primeiras a sair do inventário, e muitos hóspedes recorrentes, que já conhecem essa dinâmica, garantem datas e categorias com meses de antecedência.

Para quem deixa a decisão para perto da viagem, o principal efeito é a redução das possibilidades de escolha. “Às vezes o viajante ainda encontra hospedagem no destino, mas não necessariamente no hotel, na categoria de acomodação ou nas datas que gostaria”, observa o sócio-diretor. Isso pode significar alterar datas, aceitar outra categoria de apartamento ou reorganizar parte do roteiro. “Antecipar a reserva não é apenas uma questão de preço. É principalmente uma forma de preservar a liberdade de escolha”, acrescenta.

Planejamento e personalização da estadia

A antecedência também interfere na forma como a hospedagem é preparada. No Ritz Barra de São Miguel, hotel da categoria Quiet Luxury inaugurado em abril de 2024, a estadia envolve o restaurante Le Sururu, o Zena Spa e um conjunto de amenidades, serviços que, em períodos de alta ocupação, funcionam com capacidade limitada.

“Quando o hóspede se organiza antecipadamente, conseguimos trabalhar a experiência de maneira muito mais personalizada”, afirma Coelho, ao citar a escolha da acomodação, a organização prévia de experiências gastronômicas e a reserva de tratamentos e horários no spa. “No luxo contemporâneo, poder escolher como utilizar o próprio tempo talvez seja uma das maiores formas de exclusividade”, analisa.

A estratégia do grupo para a temporada, que abrange também o Ritz Lagoa da Anta, em Maceió, está concentrada em preservar atendimento personalizado, conforto, gastronomia, bem-estar e uma relação genuína com o destino. “Mais do que simplesmente buscar ocupação, queremos garantir que o crescimento da demanda não comprometa a qualidade da experiência”, declara o executivo. Na avaliação dele, o planejamento antecipado amplia as opções do hóspede e permite que a equipe organize cada estadia com o nível de atenção esperado por esse perfil de viajante.

Com aeroporto movimentado, ocupação hoteleira elevada e o maior gasto médio por viagem entre os estados, o verão alagoano tende a premiar quem define o roteiro com folga. “O luxo hoje não está necessariamente em ter mais. Muitas vezes está em ter tempo, espaço, privacidade e liberdade para escolher. E, durante o verão alagoano, planejamento é parte fundamental dessa experiência”, conclui Coelho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar www.hoteisritzalagoas.com.br e www.ritzbsm.com.br?