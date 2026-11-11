Pegada une leveza e amortecimento em calçados masculinos

O conforto passou a dividir espaço com o visual na escolha de calçados masculinos, sobretudo entre consumidores que alternam trabalho, deslocamentos e lazer ao longo de um mesmo dia. Para atender a esse perfil, a Calçados Pegada, fabricante fundada em 1989 no município gaúcho de Dois Irmãos (RS), aplica em boa parte de sua coleção casual as tecnologias Levitech, voltada à leveza, Amortech, dedicada ao amortecimento de impactos, e Nitro P.

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A rotina urbana ajuda a explicar a relevância do tema. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), repercutidos pela Forbes Brasil, indicam que 17,8% dos trabalhadores fazem o trajeto até o emprego a pé, o terceiro meio de deslocamento mais citado no país, atrás do automóvel e do ônibus. Mesmo quem utiliza transporte motorizado passa por caminhadas, conexões e períodos prolongados em pé, situações em que o peso do calçado e a absorção de impacto ganham importância.

O mercado interno concentra a maior parte dessa demanda. Projeções da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), divulgadas pelo portal World Footwear, apontam produção nacional de cerca de 848 milhões de pares em 2026, patamar semelhante ao do ano anterior, com aproximadamente 88% do volume absorvido pelo consumo doméstico.

“O consumidor masculino busca um calçado que consiga acompanhar o ritmo da vida real. Conforto, durabilidade, praticidade e um design que combine com diferentes momentos são atributos importantes nessa escolha”, afirma Renata Scholles, gerente de marketing da Pegada. Segundo a executiva, o conforto “não é tratado como um atributo isolado. Ele está integrado ao desenvolvimento dos produtos junto com design, materiais, durabilidade e tecnologias específicas”.

Como funcionam as tecnologias

A Levitech utiliza um solado de material de baixa densidade, o que permite que os modelos pesem cerca de 250 gramas por pé, de acordo com a página da marca. Já a Amortech atua na absorção dos impactos da pisada e pode ser aplicada na palmilha ou na sola, com atenção especial à região do calcanhar, conforme a descrição técnica divulgada pela fabricante.

“A Levitech está ligada à leveza. A proposta é tornar o calçado mais leve e proporcionar uma sensação de maior liberdade durante o uso. A Amortech, por sua vez, está relacionada ao amortecimento dos impactos, contribuindo para uma pisada mais confortável e para uma maior sensação de bem-estar ao longo da jornada”, explica Renata.

Para quem permanece muitas horas calçado, a gerente observa que a leveza passa a ter papel relevante na experiência de uso. “Hoje, um mesmo consumidor pode passar do trabalho para um compromisso pessoal. Ter um calçado leve ajuda a tornar essa jornada mais confortável e descomplicada”, diz.

A terceira tecnologia, a Nitro P, reúne leveza e amortecimento em um único recurso. Ela equipa duas linhas com opções masculinas e femininas: a Sport, pensada para atividades físicas cotidianas, e a Cosmo, de tênis casuais com estética urbana. De acordo com Renata, o que une os três recursos é o cuidado da Pegada em garantir que a tecnologia cumpra um papel concreto na experiência de quem calça o produto.

Adaptação a cada categoria

A linha masculina da Pegada reúne sapatos, mocassins, sapatênis, tênis casuais, botas, trekkings, sandálias e chinelos. Por isso, os recursos de conforto não são aplicados da mesma maneira em todos os produtos. “Conforto em um sapato social não significa necessariamente a mesma coisa que conforto em uma bota, em um tênis ou em um chinelo”, pontua a gerente de marketing.

De acordo com a executiva, os sapatos sociais combinam modelagem clássica e materiais nobres com tecnologias de amortecimento em alguns modelos, enquanto os tênis casuais priorizam maciez, leveza e amortecimento. Nas sandálias e chinelos, ganham destaque a leveza, as palmilhas anatômicas, a flexibilidade e a praticidade. Nas botas, o desafio é conciliar robustez e resistência com conforto, e o trekking exige solado mais durável e com boa aderência ao solo.

Versatilidade orienta as próximas coleções

A gerente identifica, entre os consumidores, uma procura crescente por produtos que permitam transitar entre trabalho, lazer e outras atividades, além de uma aproximação entre o casual e o esportivo. “A tecnologia, nesse cenário, precisa ter uma função muito clara: melhorar a experiência de quem usa o produto”, avalia. Para as próximas coleções, segundo Renata, a perspectiva é continuar evoluindo a combinação entre tecnologia, conforto, design e versatilidade.

Com unidades fabris no Rio Grande do Sul e na Bahia, a Pegada está presente em mais de 14 mil pontos de venda no Brasil e exporta para mais de 60 países. O portfólio inclui calçados masculinos, nas versões adulta e infantil, e femininos adultos.

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