Kit com mobília em MDF agiliza uso de chalés de madeira

Entre a entrega do kit de uma casa ou chalé de madeira e a chegada do primeiro morador ou hóspede, há uma etapa que costuma consumir meses: escolher, encomendar e adaptar móveis às medidas de ambientes compactos. Para encurtar esse intervalo, a Minha Casa Pré-Fabricada passou a oferecer, como item opcional na compra do kit, uma mobília produzida 100% em MDF (do inglês medium density fiberboard, painel de fibra de média densidade), planejada junto com a planta do imóvel e enviada com o restante do material da construção.

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Segundo a empresa, a decisão partiu de um comportamento recorrente entre os compradores, que recebiam a estrutura da casa e depois levavam meses para mobiliá-la, procurando fornecedores e adaptando peças às dimensões de cada cômodo. Com os móveis concebidos ao lado do projeto, as medidas exatas de cada ambiente são consideradas desde o início, o que faz diferença em espaços compactos. A marca acrescenta que o MDF garante padronização, bom acabamento e custo previsível, e que a entrega conjunta permite a quem pretende alugar por temporada colocar o imóvel em uso mais rápido.

Chalé como investimento lidera o cenário para 2027

Para 2027, a principal tendência identificada pela companhia é o chalé como investimento: o proprietário usa o imóvel em alguns períodos e o aluga por temporada no restante do ano. Também cresce, de acordo com a marca, a procura por kits mais completos, com peças pré-cortadas, projeto detalhado e itens como esquadrias e mobília, combinação que dá mais agilidade e previsibilidade à obra.

No segmento de hospedagem, ganham espaço os chalés que oferecem experiência, com deck, vista, banheira e lareira. Sustentabilidade, energia solar e o público que trabalha remotamente completam o panorama traçado pela empresa para o próximo ano.

O perfil das viagens no país ajuda a dimensionar esse movimento. O módulo de Turismo da PNAD Contínua 2024 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025, mostra que 21,7% das viagens de lazer feitas por brasileiros tiveram como motivação natureza, ecoturismo ou aventura. No Centro-Oeste, essa foi a principal modalidade, com 33,9%, à frente de sol e praia. O levantamento indica ainda que o imóvel, por temporada ou alugado por aplicativo, serviu de hospedagem em 5,2% das viagens, ante 4,8% em 2023, fatia que sobe para 8,1% entre os domicílios com rendimento per capita de quatro salários mínimos ou mais.

Destinos de serra e natureza nos oito estados

Na avaliação da empresa, o chalé combina com destinos de serra e de natureza. Em Minas Gerais, os chalés de madeira encontram cenário favorável na Serra da Mantiqueira, em localidades como Monte Verde e Gonçalves, além de Ibitipoca e da Serra do Cipó. Em São Paulo, a marca cita Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e Cunha, enquanto no Espírito Santo os exemplos são Domingos Martins e Pedra Azul.

Em Santa Catarina, Urubici e São Joaquim integram a lista, assim como a Chapada Diamantina, na Bahia, e as cidades de Gravatá e Garanhuns, em Pernambuco. No Centro-Oeste, a companhia menciona Pirenópolis e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e Bonito, em Mato Grosso do Sul. A Minha Casa Pré-Fabricada ressalta que cada região exige adaptações ao clima e à legislação local.

Conforto da madeira e os limites do bem-estar

Sobre a relação entre moradia e bem-estar, a empresa explica que a madeira é um bom isolante térmico, ajuda a equilibrar a umidade do ar e tem bom comportamento acústico, o que deixa os ambientes mais estáveis e aconchegantes. O contato com materiais naturais também costuma ser associado a uma sensação de bem-estar.

A marca, porém, pede cautela: a casa de madeira não é um tratamento de saúde. Conforme a Minha Casa Pré-Fabricada, o que garante um ambiente saudável é o conjunto, com boa ventilação, luz natural, madeira bem tratada, acabamentos com baixa emissão de compostos voláteis e manutenção em dia para evitar umidade e mofo.

O que analisar antes de construir

Para quem considera investir em um chalé em cidade turística, a orientação da empresa é consultar a prefeitura antes de comprar o terreno, verificando o zoneamento, as restrições ambientais e as regras para locação por temporada. Também é preciso checar o acesso para a entrega do kit, a infraestrutura de água, energia e internet e a topografia. Quem pensa em renda deve estudar a sazonalidade, a ocupação e as diárias da região.

Na etapa de projeto, a companhia observa que o clima define o isolamento e o tratamento da madeira, e que itens como deck, vista e mobília planejada valorizam a diária. A manutenção periódica, segundo a marca, precisa entrar no planejamento.

Com estrutura, esquadrias e móveis reunidos em um mesmo pedido, o intervalo entre a compra e a ocupação tende a diminuir, aspecto relevante para quem pretende transformar o chalé em hospedagem. A Minha Casa Pré-Fabricada comercializa kits de casas e chalés pré-fabricados de madeira tratada, com envio para todo o Brasil e montagem realizada pelo carpinteiro contratado pelo cliente.

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Para mais informações, basta acessar: https://minhacasaprefabricada.com.br/loja