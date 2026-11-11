Fim de ano abre espaço para renovar ferramentas da maleta

Entre a montagem de um móvel, a troca de uma prateleira e o ajuste de um portão antes das confraternizações, os pequenos reparos passam a ocupar a agenda das famílias, e o período se torna oportuno para revisar o estado das ferramentas guardadas na maleta. Com a Black Friday marcada para 27 de novembro de 2026, o planejamento antecipado dessa renovação ajuda a escolher equipamentos adequados à rotina de uso e a evitar compras por impulso.

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Parte desse movimento tem relação com a renda extra do fim de ano. Segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o pagamento do 13º salário em 2025 tinha potencial para colocar cerca de R$ 369,4 bilhões na economia brasileira, o equivalente a aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB), beneficiando cerca de 95,3 milhões de pessoas. Pela legislação, a primeira parcela do benefício deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, calendário que coincide com as datas promocionais e com os preparativos para as festas.

Rafael Bernardi, gerente de marketing do Âncora Group, avalia que a combinação entre renda extra, férias e encontros familiares explica a maior dedicação aos reparos nesta época. “O final do ano é um período que reúne diferentes fatores para estimular essas pequenas reformas. Uma delas é o recebimento de benefícios, como o 13º e as férias, que estimulam esse investimento em melhorias no imóvel”, afirma. De acordo com ele, as confraternizações também motivam a preparação dos ambientes para receber familiares e amigos, visitas que muitas vezes foram adiadas ao longo do ano.

Quando é hora de trocar

Antes de ir às compras, Bernardi sugere avaliar o que já existe em casa e lista sinais como desgaste excessivo, perda de desempenho, falhas recorrentes e dificuldade para executar tarefas que antes eram realizadas com eficiência. “Mesmo com as manutenções preventivas em dia, quando o equipamento deixa de oferecer a segurança, a precisão e o rendimento necessários, é importante avaliar se a substituição é a melhor alternativa”, explica.

O gerente acrescenta que a evolução tecnológica do setor também entra nessa conta. Segundo ele, o lançamento de ferramentas com recursos mais modernos, maior eficiência e soluções que favorecem a ergonomia e a produtividade pode representar um ganho significativo, especialmente para quem utiliza esses equipamentos com frequência.

Planejamento antes da Black Friday

Para a data promocional, a orientação de Bernardi começa por um inventário. “Antes da Black Friday, vale fazer um levantamento das ferramentas que precisam ser substituídas, daquelas que podem ser renovadas a médio prazo e dos equipamentos que realmente fariam diferença na rotina. A partir disso, é possível definir prioridades, estabelecer um orçamento e pesquisar preços antecipadamente para avaliar se as ofertas anunciadas representam, de fato, uma boa oportunidade”, recomenda.

No dia das compras, ele indica comparar as condições de pagamento e as especificações dos produtos, considerando a frequência de uso de cada item. Caso o orçamento não comporte tudo o que foi planejado, a alternativa é priorizar as ferramentas essenciais para as atividades mais recorrentes. Bernardi também cita os canais oficiais das marcas junto aos clientes e parceiros dos marketplaces como fontes de ofertas e cupons de descontos, e informa que a Âncora Tools participa de ações promocionais em seus canais de venda.

Versatilidade para os reparos da temporada

Na avaliação de Bernardi, alguns equipamentos se destacam pela versatilidade. “A Parafusadeira/Furadeira de Impacto é uma das principais opções para ter em casa, pois permite realizar tarefas como montagem de móveis, instalação de suportes e prateleiras e perfurações em diferentes materiais, respeitando as especificações da ferramenta e os acessórios adequados para cada aplicação”, detalha.

Entre as alternativas do catálogo da marca, ele cita a Multifuncional MFM-0320, que reúne em um único equipamento funções de corte, lixamento, raspagem, ajuste e acabamento em diferentes materiais. Outro aspecto mencionado pelo gerente é que toda a linha Evolution conta com ferramentas a bateria intercambiáveis entre si, o que, segundo ele, proporciona economia, praticidade e mobilidade ao usuário.

Kits para casa e para obra

“Os kits da Âncora Tools foram desenvolvidos para oferecer versatilidade, praticidade e desempenho em diferentes tipos de aplicação, atendendo tanto quem realiza reparos e melhorias em casa quanto os profissionais da construção civil”, descreve Bernardi.

O kit com esmerilhadeira reúne a Parafusadeira/Furadeira de Impacto PFM-5020-IS e a Esmerilhadeira Angular ESM-0520-VS, combinação que, de acordo com o gerente, permite executar desde perfurações e fixações até cortes, desbastes e acabamentos em metais, conforme o disco e a aplicação apropriados. Já o conjunto de parafusadeiras une a PFM-5020-IS à Parafusadeira de Impacto PIM-2320, indicada para fixações que exigem mais torque. Segundo a empresa, os dois kits acompanham 126 acessórios.

Presentes conforme o perfil

Os combos também entram na lista de presentes de fim de ano, desde que a escolha leve em conta quem vai recebê-los. “Na hora de escolher uma ferramenta para presentear, é importante considerar o perfil de quem vai recebê-la, seu nível de experiência e o tipo de atividade que costuma realizar”, pontua Bernardi.

Para quem se dedica a reparos domésticos e projetos de bricolagem, ele indica ferramentas versáteis, práticas e fáceis de manusear. No caso de profissionais da construção civil ou de pessoas que usam os equipamentos com frequência, a orientação é priorizar potência, autonomia, durabilidade e desempenho, de acordo com as aplicações mais comuns da rotina.

Com o levantamento feito antes das datas promocionais e a definição clara do uso de cada equipamento, a renovação da maleta tende a acompanhar as demandas reais da casa ou do trabalho, e não apenas a oportunidade do momento. O mesmo critério vale para o presente, que ganha utilidade quando corresponde ao dia a dia de quem o recebe.

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