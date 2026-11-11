Chá ganha espaço no cotidiano e consumo cresce 45%

O chá deixou de ocupar apenas a xícara fumegante dos dias frios. Servida quente ou gelada, em versões com frutas, flores, ervas e mate, a bebida passou a marcar presença na pausa entre compromissos, nos momentos de autocuidado e também à mesa das refeições. Essa ampliação das possibilidades de consumo acompanha uma mudança de comportamento: o brasileiro está mais atento aos ingredientes e procura incorporar à rotina escolhas associadas ao bem-estar, sem abrir mão do sabor e da praticidade.

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O avanço já aparece nos números. Segundo dados da Nielsen divulgados pela Leão, o consumo anual de chá no Brasil passou de uma média de 16,5 xícaras por habitante, em 2016, para 24 em 2025, crescimento de aproximadamente 45% em nove anos. Embora ainda exista margem para elevar a frequência de consumo, a trajetória indica que a bebida vem conquistando novas oportunidades no dia a dia.

Hábitos saudáveis tomam espaço no mercado

O movimento brasileiro se conecta a um hábito consolidado mundialmente. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o chá é a segunda bebida mais consumida do planeta, atrás apenas da água. No Brasil, onde a categoria também contempla infusões e a tradição da erva-mate, a diversidade de ingredientes e formas de preparo cria caminhos próprios para ampliar sua presença na cultura alimentar.

A mudança vai além da escolha de uma bebida. Dados da NielsenIQ apresentados no evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) de 2026 mostram que 86% dos brasileiros afirmam já ter adotado ao menos um hábito mais saudável. Em outra pesquisa, realizada pela Ecglobal com mais de 500 participantes, 41% apontaram os ingredientes naturais como principal critério para considerar um produto saudável. Os indicadores ajudam a explicar por que naturalidade, transparência e equilíbrio se tornaram atributos relevantes nas decisões de compra.

Nesse contexto, o chá se beneficia da versatilidade. Pode integrar um ritual de desaceleração, acompanhar uma refeição ou oferecer uma alternativa de sabor para diferentes momentos do dia. No preparo caseiro, o consumidor também decide se adiciona açúcar. Mais do que uma preferência única, o comportamento aponta para a busca por opções que façam sentido em rotinas e estações do ano distintas.

Da tradição a novas ocasiões de consumo

A expansão da categoria também passa por desfazer a ideia de que chá é uma bebida exclusivamente quente ou restrita a determinados horários. Preparos gelados, combinações de frutas e flores e a presença da erva-mate em diferentes hábitos regionais aproximam o produto de ocasiões de consumo variadas. Para as marcas e o varejo, essa mudança amplia as oportunidades de experimentação, comunicação e diversificação do portfólio.

“O chá está deixando de ser uma bebida associada apenas ao consumo dentro de casa ou aos dias frios. Com as versões de infusão em água gelada, ele ganhou mobilidade e passou a acompanhar as pessoas em diferentes momentos, seja no trabalho, na academia ou durante um passeio. Essa transformação abre oportunidades importantes para o crescimento da categoria. Nosso propósito é justamente mostrar ao consumidor que o chá pode fazer parte de sua rotina de inúmeras maneiras, combinando sabor, praticidade e bem-estar”, afirma Marcelo Correa, CEO da Leão.

Os resultados da empresa acompanham esse cenário. Segundo a Nielsen, no primeiro semestre de 2026 a companhia registrou crescimento de 3,2%, acima dos 1,8% do mercado, e alcançou 56,4% de participação em valor e 67,7% em volume na categoria. Os números indicam que a combinação entre tradição e inovação tem contribuído para o desenvolvimento do setor.

Ao completar 125 anos em 2026, a Leão, empresa do Sistema Coca-Cola Brasil, mantém como prioridade a ampliação das ocasiões de consumo, o investimento em novos sabores e formatos e o fortalecimento da cultura do chá no país. A estratégia integra o objetivo da companhia de dobrar de tamanho até 2030.

Se antes o chá era lembrado principalmente em contextos específicos, agora a oportunidade está em incorporá-lo aos pequenos rituais cotidianos. É nessa transição, da escolha ocasional ao hábito mais frequente, que se desenha um novo ciclo de crescimento para a categoria no Brasil.

Sobre a Leão



A Leão é uma empresa do grupo Coca-Cola Brasil com mais de 120 anos de experiência no mercado brasileiro, responsável pela produção de bebidas saudáveis representadas pelas marcas Leão e Matte Leão, líderes da categoria de chás seco para infusão, referências de mercado e sinônimo de qualidade, tradição e inovação.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.chasleao.com.br/