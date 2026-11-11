VegFest lança rodada de negócios B2B para varejo

O VegFest Brasil 2026 realizará, pela primeira vez, uma rodada de negócios B2B que reunirá marcas expositoras e compradores do varejo. O encontro, organizado pela LinkeMe.app em parceria com a TrioXP e a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), acontecerá de 10 a 13 de dezembro na Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa tem como objetivo ampliar a presença de supermercadistas, varejistas e profissionais de compras, oferecendo às marcas a oportunidade de apresentar seus portfólios e iniciar negociações de distribuição. Para os varejistas, o espaço facilita o contato direto com fornecedores e a identificação de produtos com potencial de diferenciação nas prateleiras.

Ao integrar o público B2B, o VegFest passa a ser um ponto de encontro entre desenvolvedores de produtos veganos e os responsáveis pelas decisões de compra. Supermercados, empórios, lojas especializadas e outros formatos de varejo poderão avaliar a adequação dos produtos ao perfil de suas lojas, discutir condições comerciais e planejar expansões.

A organização da rodada cabe à LinkeMe.app, plataforma que conecta marcas emergentes a redes de varejo e representantes comerciais em todo o Brasil. No evento, a ferramenta será utilizada para agendar encontros, facilitar a troca de informações e acelerar a formação de novas parcerias comerciais.

Sobre a LinkeMe.app

A LinkeMe.app é uma plataforma B2B que permite a descoberta gratuita de fornecedores para varejistas e organiza rodadas de negócios que aproximam marcas e compradores. Seu modelo gratuito para varejistas visa ampliar a visibilidade de produtos emergentes no mercado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações: VegFest Brasil 2026 – Data: 10 a 13 de dezembro de 2026 – Rodada de negócios B2B: 10 a 12 de dezembro – Local: Bienal do Parque Ibirapuera, São Paulo – Realização: Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) – Organização do evento: TrioXP – Organização da rodada B2B: LinkeMe.app, em parceria com a TrioXP e a SVB – Site oficial: https://vegfest.com.br?