Reuso da água ganha destaque como solução sustentável

O reuso de água tem se destacado como alternativa sustentável no Brasil, sobretudo em grandes centros urbanos onde a escassez eleva os custos de captação, transporte e tratamento de recursos hídricos. Segundo Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios, a prática reduz a dependência de água potável, gera economia para a indústria e fortalece a segurança hídrica diante das mudanças climáticas.

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A iniciativa ganha força à medida que gestores públicos, empresas e a sociedade civil reconhecem a necessidade de romper paradigmas culturais e ampliar o debate sobre a circularidade hídrica. O reuso permite que efluentes tratados sejam empregados em processos que não exigem padrão de qualidade de água potável, diminuindo a pressão sobre os mananciais.

Em janeiro de 2026, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou um estudo que aponta o aproveitamento de efluentes tratados como estratégia para ampliar a segurança hídrica e adaptar processos produtivos aos efeitos das mudanças climáticas. O documento destaca que a adoção de sistemas de reuso pode reduzir custos operacionais e melhorar a resiliência das cadeias produtivas.

Para as indústrias, a economia de água envolve monitoramento de indicadores, identificação de perdas, avaliação de possibilidades de reuso e garantia de que o tratamento de água e efluentes opere dentro das normas técnicas e regulatórias. Dependendo da atividade, a água recuperada pode ser direcionada a usos como resfriamento, limpeza ou processos auxiliares, sem necessidade de nova captação.

Na construção de uma cadeia de produção sustentável, a adoção de abordagens diversas na tomada de decisões amplia o potencial de encontrar soluções hídricas eficazes.

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O avanço do reuso de água depende de inovação tecnológica, gestão responsável e compromisso coletivo com a preservação dos recursos naturais. Ao ampliar a circularidade hídrica, empresas e governos contribuem para aliviar a demanda sobre os mananciais e assegurar água para usos prioritários, como o consumo humano.