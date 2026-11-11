SOAMAR realiza 28ª edição da Travessia do Canal a Nado

A cidade de Santos se prepara para receber a 28ª Travessia do Canal a Nado SOAMAR no dia 12 de dezembro, a partir das 12h, uma das mais tradicionais provas de águas abertas do litoral paulista. Realizada anualmente em comemoração ao Dia do Marinheiro, a competição se consolidou como um dos principais eventos esportivos e de integração entre a comunidade civil e a Marinha do Brasil, atraindo atletas de diversas regiões do país.

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Mais do que uma prova esportiva, a travessia tornou-se um símbolo da forte ligação histórica entre Santos, o mar e a cultura náutica. O percurso entre o Guarujá e Santos desafia os participantes e proporciona um cenário único, reunindo esportistas, familiares, apoiadores e admiradores das modalidades aquáticas.

O organizador da prova, Enio Faria, destaca a expectativa para o evento. "A expectativa é a mesma dos anos anteriores: atender da melhor maneira possível todos os atletas, oferecendo cobertura completa, atendimento e, principalmente, segurança. Para isso, contamos com mais de 30 embarcações, motorizadas ou não, acompanhando o percurso”.

A edição de 2026 ganha um significado especial por integrar as comemorações de dois importantes marcos institucionais: os 180 anos da Capitania dos Portos de São Paulo e os 55 anos da SOAMAR Santos, entidades que desempenham papel fundamental na valorização da tradição marítima e na aproximação da sociedade com a Marinha do Brasil.

Ao longo de quase três décadas, a Travessia do Canal a Nado construiu uma história marcada pela superação, espírito esportivo e confraternização. A prova reúne atletas civis e militares em uma experiência que vai além da competição, celebrando valores como disciplina, determinação, respeito e integração.

A expectativa é de que essa edição mantenha o alto nível técnico e organizacional que fizeram da prova uma referência no calendário brasileiro de maratonas aquáticas. Além do desafio esportivo, o evento reforça a importância do mar para a identidade da região e contribui para incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis.

A 28ª Travessia do Canal a Nado SOAMAR conta com o patrocínio da Transbrasa, empresa que valoriza iniciativas voltadas ao esporte, à integração social e ao fortalecimento da cultura marítima na região. O evento é realizado pela SOAMAR Santos e tem apoio da NPI, Marinha do Brasil, PROMIFAE e Prefeitura de Santos, fortalecendo uma tradição que une esporte, superação e a histórica relação da Baixada Santista com o mar.



Serviço: 28ª Travessia do Canal a Nado SOAMAR

Data: 12 de dezembro de 2026

Horário: 12:00

Local: Em frente ao canal 4

Patrocínio: Transbrasa

Realização: SOAMAR Santos

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Apoio: NPI, Marinha do Brasil, PROMIFAE e Prefeitura de Santos