Empresas brasileiras industrializam programas de IA generativa

Organizações no Brasil estão ampliando o uso de IA generativa em suas operações consolidadas para aumentar a produtividade, gerenciar custos e apoiar a tomada de decisões, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia, focada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® Generative AI Services 2026 para o Brasil aponta que o mercado está caminhando para a industrialização da IA ??generativa, à medida que as empresas substituem iniciativas isoladas por implementações que permitem o desenvolvimento, a integração, o monitoramento e a melhoria contínuos. Modelos adaptados à língua portuguesa e ao contexto nacional brasileiro estão ampliando a aplicabilidade e a precisão das soluções de IA no país.

“As empresas no Brasil estão estabelecendo expectativas mais claras para programas de IA generativa”, afirmou Steve Hall, chief AI officer da ISG. “Elas estão vinculando investimentos a resultados mensuráveis, ao mesmo tempo em que preparam seus dados, tecnologia e equipes para uma utilização ainda mais ampla, tanto da IA ??generativa quanto da IA ??baseada em agentes.”

As empresas estão substituindo métricas de acesso e implementação de IA por indicadores vinculados aos KPIs do negócio, mostrando-se menos dispostas a financiar projetos de prova de conceito que não apresentem retornos comprovados. Em vez de substituir seus sistemas centrais, as organizações estão integrando a IA generativa aos fluxos de trabalho já estabelecidos, avaliando os resultados por meio de redução de custos, tempo de execução, qualidade, crescimento da receita e experiência do cliente. À medida que as aplicações de GenAI entram em produção e o consumo de tokens aumenta, as empresas passam a controlar os custos por meio de práticas de operações de LLM (LLMOps), monitorando o uso, o desempenho e a qualidade, ao mesmo tempo em que otimizam a seleção de modelos e estabelecem limites.

A expansão contínua do mercado de IA no Brasil dependerá da capacidade computacional, da conectividade e de ambientes em nuvem. A qualidade, a disponibilidade e a acessibilidade dos dados continuam sendo obstáculos comuns para a geração de valor em larga escala. As empresas estão modernizando suas bases tecnológicas por meio da migração para a nuvem, infraestruturas equipadas com GPUs e plataformas de dados centralizadas. Isso pode incluir data lakes, data warehouses e bancos de dados vetoriais que suportam modelos de linguagem de grande porte (LLMs) e geração aumentada por recuperação.

Espera-se que a adoção de agentes de IA no Brasil comece com casos de uso que envolvam tarefas repetitivas com resultados mensuráveis. Enquanto organizações altamente regulamentadas implementarão agentes especializados em ambientes controlados, empresas de médio porte provavelmente recorrerão a serviços gerenciados. Lacunas de competências dos colaboradores, desafios de treinamento e resistência por parte de lideranças podem desacelerar a adoção de IA baseada em agentes, aponta a ISG.

“O mercado de IA no Brasil exige soluções que reflitam o idioma local, as necessidades de negócios e as condições operacionais”, afirmou Adriana Frantz, autora principal do relatório. “As empresas que combinam bases de dados sólidas com uma preparação eficaz da força de trabalho estarão mais bem posicionadas para gerar valor.”

O relatório também explora outras tendências relacionadas à IA no Brasil, incluindo a crescente demanda por fornecedores que simplifiquem a adoção e o uso cada vez maior de componentes reutilizáveis.

Para mais insights sobre os desafios relacionados à GenAI enfrentados pelas empresas no Brasil, bem como as orientações da ISG para superá-los, confira o relatório ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório avalia as capacidades de 47 fornecedores em quatro quadrantes: Strategy and Consulting Services — Large Providers, Strategy and Consulting Services — Midsize Providers, Development and Deployment Services — Large Providers e Development and Deployment Services — Midsize Providers.

O relatório aponta A3Data, Accenture, AI/R, BRQ, CI&T, Dedalus, Falconi, IBM, Ília, MadeinWeb, NTT DATA, Peers, Stefanini, TIVIT, Valcann e Xertica.ai como líderes em dois quadrantes cada. Indica Deal, Deloitte e T-Systems como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Capgemini e a Skopia são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição do ISG — em dois quadrantes cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em A3Data, BRQ, Ília e MadeinWeb.

O relatório ISG Provider Lens Generative AI Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia, com foco em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais, estando agora na vanguarda da utilização da IA para ajudar as organizações a alcançar a excelência operacional e um crescimento mais acelerado. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança dos ecossistemas de fornecedores, e pela experiência de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261111969883/pt/

Press Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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