Camilo Trappa, da Hyundai MSA, é campeão Junior da TCR 2026

A Hyundai MSA, equipe apoiada pela montadora sul-coreana na TCR South America 2026, garantiu neste fim de semana o primeiro campeonato logo em sua temporada de estreia na competição. Na etapa realizada no Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, na cidade de Rosário (ARG), o argentino Camilo Trappa confirmou o título da categoria Junior com uma corrida de antecedência.

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“Foi um ano bem competitivo, com um nível muito alto de disputas. Quero deixar meus parabéns aos meus adversários por este título, pois tornaram tudo muito difícil para mim. Felizmente, devido a várias circunstâncias, aumentamos gradualmente nossa vantagem e conseguimos garantir o campeonato uma corrida antes do previsto”, comemora Trappa.

Jovem promessa do automobilismo argentino, Trappa é nascido e residente em Los Polvorines, província de Buenos Aires, e aos 14 anos começou a competir no kart antes de dar o salto para os carros de turismo. Sua passagem pelas categorias de base lhe rendeu o título da Iame Senior 125, em 2023, e o vice-campeonato da Rotax Buenos Aires Senior, em 2024. Também participou dos FIA Motorsport Games, além de competir na Europa e nos Estados Unidos.

Resultados importantes para a Hyundai MSA na categoria principal

O final de semana reservou boas notícias também na categoria principal, com Nestor Girolami garantindo a pole position nos treinos de sábado e a vitória na Corrida 1 de domingo. Com o resultado, o piloto da Hyundai MSA, segundo colocado geral da temporada, leva a decisão do título para a última etapa em Uruguai.

“Começamos muito bem e conseguimos abrir uma boa vantagem nos primeiros metros. Depois, sofremos muita pressão, sem descanso para os pneus. Na sequência, sabia que outros pilotos haviam sido cautelosos no início e que teriam um desempenho melhor no final. Fiz tudo com cuidado e me defendi até o fim para conseguir vencer”, celebrou Girolami.

Apoiado pelos ótimos resultados na TCR South America deste ano, com 4 pole positions e 4 vitórias, Nestor Girolami participará da grande final da TCR World Tour, nos dias 19 a 22 de novembro, no Guia Circuit, em Macau, competindo pela equipe BRC Hyundai N Squadra Corse e buscando contribuir para um inédito título de construtores. Girolami venceu uma das corridas desta etapa no ano passado, quando competia pela BRC N Squadra Corse, e trará experiência e competitividade pilotando o terceiro carro do time, também um Hyundai Elantra N TCR, similar ao que conduz na TCR South America.

Na disputa de construtores da TCR South America, a Hyundai MSA chegou aos 640 pontos e abriu vantagem na segunda posição, confirmando, já na corrida de Rosário, um importante vice-campeonato para o time em sua temporada de estreia. A última e decisiva etapa acontece no dia 6 de dezembro, no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai.

Programa Hyundai Customer Racing

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A Hyundai MSA integra o programa global de Customer Racing da Hyundai, iniciativa que leva às pistas a tecnologia, a engenharia e o desempenho desenvolvidos pela marca para seus veículos de competição. Por meio do fornecimento de carros de corrida para equipes e pilotos independentes, o programa conecta a experiência do automobilismo ao universo da divisão de alta performance Hyundai N, reforçando sua presença nas principais categorias de turismo ao redor do mundo.