ESAMC Santos abre inscrições e matrículas para 2027

O Centro Universitário ESAMC Santos abriu as inscrições para o vestibular 2027.1, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2027. O processo seletivo oferece vagas em cursos de graduação em bacharelado e tecnologia da instituição.

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Os candidatos podem ingressar por meio dos seguintes processos seletivos: vestibular on?line com prova digital, pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), histórico escolar com redação ou por transferência externa de outra instituição de ensino superior. As condições e critérios de cada modalidade estão disponíveis no site da ESAMC.

A ESAMC Santos disponibiliza um amplo portfólio de cursos de graduação, distribuídos entre os eixos de Negócios e Gestão, Comunicação, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Arquitetura e Design, Engenharias e Tecnologia. Entre as opções estão Administração, Comércio Exterior, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Arquitetura e Urbanismo, além de Engenharias Civil, Ambiental, da Computação, Elétrica, Mecânica, Química e de Produção.

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A instituição também conta com cursos como Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Produção Audiovisual, Design Gráfico e Design de Moda, contemplando diferentes áreas do conhecimento e as demandas do mercado de trabalho.