Cirurgia moderna do abdômen: avanços da abdominoplastia

Levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) registrou 1.036.236 abdominoplastias no mundo em 2024, sexta cirurgia mais realizada entre as 30 listadas, com queda de 15,3% em relação a 2023. O Brasil, que lidera o ranking geral de cirurgias estéticas com 2,35 milhões de procedimentos, contabilizou 192.961 abdominoplastias.

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Segundo o cirurgião plástico Vinicius Spiandorello, especialista em contorno corporal, a procura costuma vir de mulheres que, depois de gestações ou de uma grande perda de peso, apresentam diástase, estrias abaixo do umbigo e sobra de pele, alterações que dieta e exercícios não corrigem. A remoção da pele abaixo do umbigo elimina as estrias presentes nessa área.

Parte dessas pacientes emagreceu com o auxílio das chamadas canetas emagrecedoras. Reportagem do Jornal Correio, de maio de 2026, relata que cirurgiões percebem aumento da procura por cirurgia plástica após o emagrecimento, mas ressalta que ainda não existem estatísticas consolidadas que relacionem esse movimento ao uso dos medicamentos.

A técnica também mudou, de acordo com Spiandorello. Ele afirma que a lipoaspiração em múltiplos planos, associada ao modelamento do corpo, passou a valorizar as definições naturais da silhueta, e que a reconstrução do umbigo busca um aspecto natural, em substituição aos resultados padronizados e aos umbigos de formato estereotipado vistos em procedimentos mais antigos.

O acompanhamento multidisciplinar, com fisioterapia, nutrição e enfermagem, integra o período de recuperação. Segundo o médico, as pacientes costumam retomar o trabalho em cerca de 15 dias, prazo que varia conforme a extensão da cirurgia e a resposta de cada organismo.

"O propósito é um abdômen que harmoniza com cada mulher, e não um contorno padronizado. É a naturalidade que transforma."

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O especialista ressalta que a indicação da abdominoplastia e das técnicas associadas depende de avaliação individual, feita por equipe médica qualificada.