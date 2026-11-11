USP e Alana destacam inclusão na inovação em IA

Em meio à rápida expansão da inteligência artificial, cresce também o desafio de garantir que as tecnologias sejam criadas com – e para – todas as pessoas. É nesse cenário que a Universidade de São Paulo (USP) e o Alana lançam, nesta terça, dia 10, a publicação Co-design inclusivo: Hackathon USP/Alana – IA na Educação Inclusiva. Disponível em versão digital e acessível em português e inglês, o material reúne os aprendizados da Hackathon realizada entre setembro e outubro de 2025, que contou com 88 participantes, sendo 28% deles com deficiência, de mais de 20 áreas de conhecimento, e com três encontros presenciais e formações online dedicados à criação de soluções para a educação inclusiva.

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A proposta seguiu um lema histórico do movimento de defesa dos direitos das pessoas com deficiência: “nada sobre nós sem nós”. No co-design inclusivo, pessoas com deficiência não são consultadas apenas como público final: são coautoras desde o início. Na Hackathon USP/Alana, elas participaram da definição dos desafios e do desenvolvimento das soluções, e suas vivências foram reconhecidas como conhecimento tão válido quanto o saber técnico e acadêmico dos demais participantes.

Ao reunir diferentes trajetórias e vivências, o co-design inclusivo amplia a compreensão dos problemas, reduz o risco de reproduzir exclusões históricas e fortalece a inovação. “O co-design inclusivo propõe que quem vive determinado desafio participe da construção das soluções. Suas vivências e seus conhecimentos contribuem para identificar necessidades e orientar escolhas que talvez passassem despercebidas”, afirma Pedro Hartung, CEO do Alana.

Dos 88 participantes da Hackathon, 46 eram estudantes da USP e 42 do público geral, de áreas como Engenharia, Computação, Robótica, Educação, Psicologia, Ciências Sociais, Design, Direito e Letras, além de familiares e autodefensores com síndrome de Down. Ao todo, 28% dos participantes foram pessoas com síndrome de Down, autismo ou outras deficiências, percentual quase quatro vezes maior que os 7,3% da população brasileira com deficiência (Censo 2022/IBGE). Essa composição orientou a formação das 12 equipes, cada uma com ao menos uma pessoa com deficiência.

Na Hackathon, os grupos foram acompanhados por 37 especialistas consultores em educação, inclusão, inteligência artificial, linguagem simples, acessibilidade e design ético. Mediadores especializados em linguagem simples e leitura fácil facilitaram a comunicação entre os participantes com síndrome de Down e os demais integrantes das equipes.

“Foi uma experiência transformadora. Estudantes, professores e participantes externos ampliaram seus olhares sobre inclusão, educação e tecnologia. Ninguém saiu dessa Hackathon da mesma forma como entrou. O evento plantou reflexões importantes sobre a urgência de construir uma educação verdadeiramente acessível e inclusiva para todos”, diz Anarosa Brandão, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), especialista em IA e Inclusão e mestre de cerimônias da Hackathon.

Para garantir a participação ativa de pessoas com deficiência, a acessibilidade foi planejada desde o início, com o apoio e consultoria de organizações parceiras. As necessidades dos participantes foram mapeadas no processo de inscrição e em visitas técnicas. A partir desse levantamento, a Hackathon adotou linguagem simples, legendagem em tempo real, audiodescrição, interpretação em Libras, tradução de idiomas, além de mobiliário adaptado, espaços para cadeiras de rodas e recursos de conforto sensorial. Para o desenvolvimento das propostas, os grupos contaram com orientações por meio de trilhas temáticas, palestras presenciais, plantões semanais online e acompanhamento de facilitadores e especialistas.

O reconhecimento dos projetos seguiu a mesma lógica. Em vez de um vencedor único, três receberam destaque, cada um em uma categoria: o projeto LeIA sem Barreiras, destaque em Educação, desenvolveu uma ferramenta digital que apoia estudantes com deficiência intelectual na leitura e na compreensão de conteúdos durante a preparação para o vestibular.

Sem disputa por prêmio, as equipes se concentraram na construção coletiva, o que abriu mais espaço para a voz de quem enfrenta as barreiras no dia a dia. Na pesquisa de avaliação da Hackathon, 96% dos participantes disseram ter aprendido mais sobre acessibilidade e educação inclusiva, e 85% relataram ter ampliado o conhecimento sobre inteligência artificial. Para três em cada quatro (75%), as trocas entre um encontro presencial e outro foram decisivas para amadurecer as ideias.

“O co-design inclusivo transforma quem participa e o que é criado. Quando pessoas com deficiência ajudam a definir os problemas, as prioridades ficam mais próximas das necessidades reais, os vieses se tornam mais evidentes e as soluções ganham relevância. A troca entre saber técnico e experiência vivida gera um aprendizado que não está nos livros nem nas bases de dados”, conclui Hartung.



A Hackathon faz parte de uma parceria entre Alana e USP iniciada em 2023, com um workshop sobre pesquisa em síndrome de Down e advocacy. Em 2024, as instituições assinaram um protocolo de intenções para ampliar o acesso, a permanência, a aprendizagem e a participação de pessoas com deficiência no ensino superior. A Hackathon é a ação mais recente dessa parceria. Como parte da iniciativa, a USP criou uma Atividade Extensionista Curricular (AEX) dedicada ao evento, aproximando a universidade em uma experiência prática de aprendizagem e impacto social.

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A iniciativa teve apoio da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD), do Instituto Rodrigo Mendes e do UNICEF, e apoio técnico da Escola de Gente, do Espaço Mosaico, do Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú (ICTi) e da Turma do Jiló. Acesse a publicação “Co-design inclusivo: Hackathon USP/Alana – IA na Educação Inclusiva” na íntegra e assista aqui ao vídeo sobre a experiência.