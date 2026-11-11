Higher Colleges of Technology dos Emirados Árabes Unidos celebra turma recorde de mais de 6.700 formandos

A Higher Colleges of Technology (HCT) — uma das maiores instituições de ensino superior aplicado da região — celebrou sua maior turma de formandos até o momento, com mais de 6.700 graduados no ano letivo de 2025-2026, um contingente cerca de 43% maior do que o registrado no ano anterior.

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More than 12,000 people attended HCT’s biggest graduating cohort to date (Photo: AETOSWire)

Mais de 12.000 pessoas reuniram-se na Etihad Arena, em Abu Dhabi, para a cerimônia, realizada sob o tema “Raízes Fortes. Impacto Duradouro”. O evento contou com a presença de Sua Excelência Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes Unidos e fundador da HCT. Também estiveram presentes Sua Excelência Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro do Esporte dos Emirados Árabes Unidos e Chanceler da HCT; Dr. Faisal Alayyan, Presidente e CEO da HCT; além de autoridades governamentais, líderes institucionais, corpo docente, ex-alunos e familiares dos formandos.

Os estudantes que concluíram seus cursos representam os campi da HCT espalhados pelos Emirados Árabes Unidos e abrangem as três modalidades oferecidas pela instituição: bacharelado aplicado, diploma profissionalizante e o programa de aceleração de carreira “Mahara”. Entre os formandos, 804 foram reconhecidos com distinções e honras, representando aproximadamente 12% da turma. Quatorze deles alcançaram a nota máxima, GPA acumulado de 4.0.

O Dr. Faisal Alayyan afirmou: “Esta turma recorde de formandos reflete o investimento contínuo dos Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento de talentos nacionais. No HCT, nossa prioridade é garantir que a educação se traduza em habilidades práticas, oportunidades profissionais e contribuições significativas para a economia. Ao expandir os itinerários de formação aplicada e profissionalizante, e ao fortalecer nossas conexões com o setor produtivo, preparamos os graduados para se adaptarem às mudanças tecnológicas e terem sucesso em um mercado de trabalho em constante evolução.”

Esse número recorde de formandos ocorre em um momento em que o HCT amplia seus itinerários educacionais, conectando o estudo acadêmico ao treinamento prático e à empregabilidade. A instituição está reformulando seus programas de bacharelado aplicado, com duração de quatro anos, para incorporar um ano inteiro de aprendizado em ambiente de trabalho o que representa 25% do programa e proporciona aos estudantes uma experiência sólida no setor antes mesmo da graduação.

As matrículas em cursos de formação profissionalizante também apresentaram um crescimento exponencial, passando de 379 estudantes em 2022-2023 para 6.276 em 2025-2026. Paralelamente, o número de inscritos nos programas *Mahara Career Accelerators* mais do que quadruplicou em um único ano, atingindo 1.689 participantes. Essas trajetórias ampliam as opções de estudo disponíveis para estudantes com diferentes interesses e objetivos de carreira.

O desenvolvimento de itinerários profissionalizantes e de aprendizado no ambiente de trabalho baseia-se em parcerias com mais de 3.500 organizações que, nos últimos cinco anos letivos, apoiaram a formação dos estudantes e a empregabilidade dos graduados, sendo 87% dessas organizações pertencentes ao setor privado. Durante esse período, os parceiros ofereceram mais de 19.000 oportunidades de estágio e aprendizagem, permitindo que os estudantes aplicassem seus conhecimentos em tarefas reais e aprendessem com profissionais do mercado.

Nos últimos cinco anos letivos, o HCT registrou uma taxa média anual de empregabilidade de 88% entre seus graduados; além disso, mais de 4.400 formandos da turma de 2026 já ingressaram no mercado de trabalho. Entre os graduados que conquistaram uma vaga profissional entre 2019 e 2025, 72% foram contratados pelo setor privado.

Fundado em 1988 com 182 estudantes, o HCT atende hoje mais de 25.000 alunos em todos os Emirados Árabes Unidos e já formou mais de 95.000 pessoas. Oferece 54 cursos de graduação nas áreas de mídia aplicada, negócios, ciência da computação e sistemas de informação, educação, tecnologia e engenharia, e ciências da saúde, sendo que 85% de seus programas acadêmicos possuem acreditação internacional.

Fonte:AETOSWire

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Remah Alfreahat

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