Agenda CSC IEG 2027: prepare seu CSC para novos desafios

O Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) divulgou a Agenda CSC IEG 2027, com iniciativas em pesquisas, eventos, capacitações e soluções estratégicas para apoiar a evolução dos Centros de Serviços Compartilhados ao longo de 2027.

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O mercado de Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) passa por transformações contínuas. O avanço tecnológico, a necessidade de eficiência operacional e a expectativa de um papel mais estratégico exigem que os CSCs desenvolvam suas equipes e aumentem a geração de valor para as empresas.

Programação da Agenda 2027

A agenda reúne iniciativas de inteligência de mercado, desenvolvimento profissional, troca de experiências e aprimoramento em gestão. Em fevereiro, será realizado o Benchmark em CSC, permitindo a comparação de indicadores e práticas de gestão com outras organizações. A partir de abril, o High Potential Program – Shared Services para o desenvolvimento de talentos e futuros líderes em CSC.

Os eventos Shared Services Knowledge Exchange (maio), Shared Services Leadership Forum (setembro) e Technology Evolution Conference (novembro) promoverão discussões estratégicas e o compartilhamento de experiências sobre os principais temas do setor.

Além das iniciativas com datas definidas, a agenda oferece soluções disponíveis ao longo de todo o ano, como a MIA – Market Intelligence Application, o IEG Analytics, Impulse Solution, área de Projetos e Consultoria, Pesquisa de Satisfação, Selo de aprovação dos clientes do CSC e treinamentos In?Company.

Com essa combinação, o IEG pretende apoiar os CSCs em diferentes frentes para o mercado de Serviços Compartilhados.

Planejamento para 2027

É fundamental que as organizações planejem, ainda neste ano, as iniciativas que permitirão ao CSC responder às novas demandas, fortalecer competências e ampliar sua contribuição para os resultados corporativos.

Conheça a AGENDA CSC IEG 2027

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