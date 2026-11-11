Prêmio Kwai 2026 reconhece vencedores em 12 categorias

O Kwai anunciou os vencedores do Prêmio Kwai 2026, que reconheceu criadores de conteúdo, produtoras e agências em 12 categorias. Realizada ontem (10), em São Paulo, a cerimônia destacou diferentes formatos de conteúdo e comunidades presentes na plataforma, de humor e gastronomia a transmissões ao vivo, e-commerce e produções de mininovelas.

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A dimensão dessas comunidades também esteve presente nos números apresentados durante a cerimônia: os conteúdos de humor acumulam mais de 83 bilhões de visualizações no Kwai, enquanto 66% dos usuários consomem esse tipo de conteúdo diariamente. São mais de 50 mil criadores publicando vídeos de comédia todos os dias na plataforma.

Outro destaque foi o TeleKwai, categoria dedicada às produções de mininovelas e que reconhece histórias e personagens que conquistaram espaço na rotina dos usuários. Em 2026, esses conteúdos somaram mais de 12 bilhões de visualizações, 470 milhões de curtidas e 270 milhões de compartilhamentos.

Confira os vencedores do Prêmio Kwai 2026:

Só Zueira: jaci-do-litrão (@jacigal)

Resenha do Controle: DB Pitacos do Esporte (@pitacosdoesporte)

Melhor Agência de Live: Mestres do Jogo

Melhor Agência de Criadores: Lírios

Cresci e Apareci: O Perfeito (@operfeito_)

É Pix, É Play: Caroliniii (@Caroliniii)

Quero, Que Delícia: Lígia no sítio (@ligianositio)

Tá na Vibe: gilliardimachado (@gilliardimachado)

Melhor TeleKwai: Família Carvalho Oficial (@familiacarvalhoof)

Criador do Ano: Gerson Pacujá (@Gersonpacuja)

Além das categorias entregues na cerimônia, dois prêmios foram anunciados no Tapete Laranja, durante a transmissão ao vivo de aquecimento comandada por Dimmy Kieer (DiCésar) e Lucas Souza. O Kwai Me Escolhe, categoria que permitiu que criadores de diferentes formatos se inscrevessem para concorrer, teve Adrielson como vencedor. O outro reconhecimento foi o de Melhor Produtora Brasileira de Microdrama, entregue à VRA Production por sua atuação na criação de conteúdos nacionais nesse formato.

A cerimônia foi apresentada por Ed Gama e Thaty Taranto, e contou com apresentações musicais de Mari Fernandez, Bonde do Tigrão e Samba 90 Graus. Todos os vencedores receberam, junto com o troféu, uma carta escrita por um fã, como forma de reconhecer a relação construída entre criadores e suas comunidades.

O Prêmio Kwai 2026 contou com a parceria de WeTV, plataforma internacional de streaming da Tencent, como patrocinadora do evento; 99, plataforma de mobilidade, como patrocinadora da transmissão ao vivo; e Hot Park, empreendimento turístico do grupo Aviva, como apoiador da premiação e que também presenteou o vencedor da categoria Criador do Ano com uma experiência especial.

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"Quando aproximamos marcas, agências e criadores, promovemos um ambiente de troca, reconhecimento e conexão, valorizando os diferentes agentes que contribuem para a evolução desse mercado.", afirma Claudine Bayma, gerente geral do Kwai no Brasil.