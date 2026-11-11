53ª Regata da Marinha encerra temporada de vela em Santos

A Baía de Santos receberá, no dia 12 de dezembro de 2026, a partir das 12h, a 53ª Regata da Marinha do Brasil, uma das mais tradicionais competições náuticas do litoral paulista. Realizada pela Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR), a prova marca o encerramento da temporada de vela na Baixada Santista e presta homenagem ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro.

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Ao longo de mais de cinco décadas, a regata consolidou-se como um dos principais eventos esportivos e de confraternização do calendário náutico regional, reunindo velejadores, autoridades, representantes da Marinha do Brasil e amantes dos esportes do mar em uma celebração que une tradição, esporte e integração com a comunidade.

A edição deste ano ganha um significado ainda mais especial ao coincidir com marcos importantes para duas instituições ligadas ao desenvolvimento marítimo da região: os 180 anos da Capitania dos Portos de São Paulo e os 55 anos da SOAMAR Santos, símbolos da estreita relação entre Santos e a cultura marítima brasileira.

O organizador da regata, Paulo Medeiros, destacou a importância da confraternização após as provas. "Depois da regata, os barcos vêm para o clube para uma confraternização, marcando o encerramento da temporada. Já são 53 anos realizando esse evento, unindo a comunidade náutica para participar da regata e confraternizar no almoço que a gente oferece. É uma alegria".

Assim como nas edições anteriores, a expectativa é reunir embarcações de diferentes classes e categorias na raia da Baía de Santos, transformando o cenário da orla em um espetáculo esportivo e náutico. Além da competição, a programação tradicional inclui momentos de confraternização entre os participantes, reforçando o espírito de amizade e companheirismo que marca a história da vela na região.

A Regata da Marinha do Brasil tornou-se, ao longo dos anos, um importante elo entre a sociedade civil e a Marinha, aproximando a população da cultura marítima e valorizando a vocação náutica da cidade de Santos, reconhecida internacionalmente por sua ligação com o mar e com o maior porto da América Latina.

Realizada anualmente no mês de dezembro, a competição encerra o calendário esportivo da vela regional em clima de celebração. O presidente da SOAMAR (Sociedade Amigos da Marinha), Elmer Justo, enfatizou o simbolismo da data. “Estamos realizando a 53ª Regata da Marinha em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, data magna da Marinha, que marca o nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha”.

A 53ª Regata da Marinha do Brasil conta com o patrocínio da DP World e da Eldorado, empresas que apoiam iniciativas voltadas ao esporte, à integração social e à valorização da cultura marítima. O evento é realizado pela SOAMAR Santos e tem apoio da Marinha do Brasil, Iate Clube Internacional de Santos, NPI, PROMIFAE e Prefeitura de Santos, reforçando a união entre instituições públicas e privadas para a promoção do esporte náutico e da tradição marítima da Baixada Santista.



Serviço: 53ª Regata da Marinha do Brasil

Data: 12 de dezembro de 2026

Horário: 12:00

Local: Em frente ao canal 4

Patrocínio: DP World e Eldorado

Realização: SOAMAR Santos

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Apoio: Marinha do Brasil, Iate Clube Internacional de Santos, NPI, PROMIFAE e Prefeitura de Santos.