Holafly publica Global eSIM & Travel Report 2026–2027, revelando como as viagens estão mudando

DUBLIN, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- As viagens estão mudando porque as pessoas estão viajando para o exterior com mais frequência e também porque nós, os viajantes, estamos repensando para onde vamos, como planejamos nossas viagens e o que esperamos ao longo do caminho. O que era considerado um luxo há apenas alguns anos agora é indispensável, e coisas que dificilmente poderíamos imaginar passaram e fazer parte do dia a dia. Anteriormente tínhamos que chamar um táxi em uma cidade desconhecida, e hoje em dia é algo que nem pensamos em fazer.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para entender essas mudanças e como as viagens continuam evoluindo, a Holafly publicou a segunda edição do seu Global eSIM & Travel Report 2026–2027, que reúne as experiências e expectativas de 5.220 viajantes internacionais de 13 países para explorar os fatores que estão moldando as viagens de hoje e do futuro.

O relatório analisa como as pessoas viajaram em 2026, para onde planejam ir em 2027 e como a tecnologia e a sustentabilidade estão influenciando as decisões delas. Ele também analisa a evolução das viagens a trabalho e como os eSIMs de viagem estão mudando a forma como usamos o celular no exterior. Em vez de focar em uma única tendência, o relatório apresenta essas perspectivas para entender o que os viajantes esperam cada vez mais das suas viagens.

Uma das conclusões mais claras é que o interesse por viagens internacionais continua alto, com 49% dos entrevistados viajando com mais frequência do que há dois anos e 75% esperando fazer pelo menos duas viagens internacionais em 2027, em comparação com 67% no ano passado. Os viajantes também estão se tornando mais independentes, com as viagens individuais aumentando de 20% para 24% no último ano.

A forma como os viajantes acessam a Internet no exterior está mudando rapidamente: 29% dos entrevistados agora usam eSIMs como a principal forma de acessar dados móveis no exterior, em comparação com 17% em 2025, enquanto 44% usam frequentemente a IA para planejar as viagens, um aumento de 13 pontos percentuais. O que antes parecia uma comodidade adicional agora está se tornando algo que os viajantes esperam ter ao seu alcance.

“O interessante sobre as viagens é a rapidez com que as expectativas mudam. Alguns anos atrás, fazer quase tudo pelo celular era uma comodidade; hoje, simplesmente temos a expectativa de que tudo vai funcionar, em qualquer lugar. O que importa não é a tecnologia em si, e sim o que ela possibilita que as pessoas façam. Este relatório nos ajuda a entender como essas mudanças cotidianas estão transformando a forma como vivenciamos o mundo", afirmou Alfonso Mata, Diretor de Estratégia daHolafly.

O Holafly Global eSIM & Travel Report 2026–20277 oferece uma visão mais ampla de um setor que evolui juntamente com as pessoas que viajam. Embora o desejo de conhecer novos lugares continue praticamente o mesmo, a forma como planejamos, vivenciamos e pensamos sobre as viagens continua mudando.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13bd97fb-ac06-4a52-8a37-0b764272f206

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001302415)