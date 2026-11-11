80% dos líderes de TI afirmam que o ambiente de trabalho digital é crucial para o sucesso da IA, mas apenas 10% o redesenharam fundamentalmente, revela pesquisa da Lenovo

Oito em cada dez tomadores de decisão de TI afirmam que o ambiente de trabalho digital é crucial para uma transformação bem-sucedida impulsionada pela IA, mas apenas 10% relatam tê-lo redesenhado fundamentalmente para a IA, de acordo com o sexto relatório Work Reborn da Lenovo, The AI-ready workplace (O ambiente de trabalho pronto para IA). As descobertas expõem uma lacuna significativa entre a implantação de ferramentas de IA e os recursos operacionais necessários para integrá-las à forma como o trabalho é realizado em toda a organização. O relatório define a prontidão do ambiente de trabalho como um sistema conectado que abrange pessoas, fluxos de trabalho, tecnologia, suporte e governança, cada um contribuindo para a forma como as empresas traduzem a ambição da IA ??em resultados de negócios em escala.

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Com base em uma pesquisa realizada em agosto de 2026 com 1.200 líderes de TI em organizações com pelo menos 1.000 funcionários em 12 países, o relatório examina as condições do ambiente de trabalho necessárias para traduzir a implementação da IA ??em valor mensurável. Embora 76% classifiquem a transformação impulsionada pela IA entre as principais prioridades de TI de suas organizações, apenas 27% escalaram a IA em todas as funções de negócios.

Implantação de IA não é o mesmo que redesenho do ambiente de trabalho

O redesenho fundamental do ambiente de trabalho vai muito além da adoção de ferramentas de IA. Requer mudanças em fluxos de trabalho, funções dos funcionários, suporte de TI e governança, para que pessoas e agentes de IA possam trabalhar juntos de forma eficaz para gerar um impacto transformador. O relatório argumenta que, quando a IA permanece confinada a funções individuais, seu valor fica preso em silos, limitando a capacidade das organizações de traduzir o investimento em IA em retornos mensuráveis ??em toda a empresa.

A experiência da Lenovo vem de anos de trabalho em ambientes corporativos de clientes, proporcionando uma visão clara de como as iniciativas de IA afetam as operações diárias. As Soluções de Espaço de Trabalho Digital (DWS) da Lenovo ajudam as organizações a adotar uma abordagem integrada para a preparação para o ambiente de trabalho com IA, reunindo dispositivos, experiência digital do funcionário, suporte e serviços, segurança e governança em torno dos resultados que esperam que a IA proporcione.

O Índice de Preparação para o Ambiente de Trabalho com IA avalia o nível de preparação das organizações para a transformação impulsionada pela IA em cinco dimensões: Arquitetura, Operações, Confiança, Força de Trabalho e Valor, cada uma pontuada em uma escala de 1 a 5. As organizações com IA integrada em suas principais funções de negócios têm uma média de 4,1 em 5 no Índice, em comparação com 2,7 entre as organizações que ainda estão avaliando as oportunidades de IA. Os resultados mostram claramente uma correlação direta entre a preparação para o ambiente de trabalho digital e o progresso da IA, demonstrando sua importância crítica para qualquer estratégia de escalonamento bem-sucedido da IA ??em toda a empresa.

A medição contínua mostra onde a IA gera valor

The AI-ready workplace distingue a mensuração do impacto mais amplo da IA ??nos negócios da conexão contínua do uso da IA ??aos resultados do fluxo de trabalho e da utilização dessas evidências para orientar o investimento. Apenas uma em cada dez organizações relata ter essa última capacidade, mais madura. Tempo de ciclo, incidentes recorrentes e qualidade dos resultados podem ajudar os líderes a determinar se um processo de ponta a ponta está melhorando. Em vez de depender apenas de medidas individuais de produtividade, o acompanhamento de KPIs em nível de fluxo de trabalho oferece uma base muito mais sólida para decidir quais casos de uso de IA expandir, revisar ou interromper completamente.

“Todas as empresas com as quais conversamos perguntam a mesma coisa: qual o valor real que estamos obtendo com a IA? É aí que a mensuração em nível de fluxo de trabalho se torna importante. Os tempos de ciclo diminuíram? Os incidentes recorrentes estão caindo? Os resultados são melhores? É assim que você demonstra onde a IA está gerando valor”, disse Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente-geral da Lenovo Digital Workplace Solutions.

O trabalho humano-agente exige funções claras e suporte eficaz

O estudo mostra que, embora 70% das organizações tenham um programa de adoção de IA, apenas 12% mensuram a adoção e a eficácia em nível individual ou de equipe e usam as descobertas para aprimorar o treinamento, os perfis dos funcionários e as decisões tecnológicas.

A mesma lacuna aparece no design de funções. As organizações estão explorando como os agentes de IA podem alterar suas responsabilidades com mais frequência do que formalizando modelos de força de trabalho composta por humanos e agentes. O relatório recomenda definir quais tarefas rotineiras os agentes podem executar e onde o julgamento humano, a criatividade, a responsabilidade e a supervisão permanecem essenciais.

A prontidão também depende de onde as cargas de trabalho de IA são executadas, se o suporte de TI consegue antecipar e prevenir problemas e como as ferramentas, os agentes e os dados de IA são gerenciados. Esses são elementos interligados do modelo operacional do local de trabalho, e não projetos de modernização separados.

Em vez de prescrever uma sequência única, o relatório recomenda avaliar todas as cinco dimensões de prontidão e priorizar as lacunas com maior probabilidade de impedir o alcance dos objetivos imediatos relacionados à IA. Para os líderes de TI, o objetivo é conectar as mudanças no ambiente de trabalho aos resultados que esperam obter com a IA.

“A IA não consegue entregar todo o seu potencial em um ambiente de trabalho projetado para a era pré-IA. A oportunidade reside em redesenhar a forma como as pessoas e a IA colaboram, garantindo que a tecnologia, o suporte e a governança estejam estruturados para acompanhar a evolução da própria natureza do trabalho”, concluiu Rakshit Ghura.

Conheça as conclusões completas e o Índice de Prontidão para IA no Ambiente de Trabalho no relatório The AI-ready workplace, o mais recente da série de pesquisas Work Reborn da Lenovo. Para mais informações, clique aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica global com receita de US$ 83 bilhões, classificada na 153ª posição na lista Fortune Global 500, que atende a milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão de “Tecnologia mais inteligente para todos” (Smarter Technology for All), a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal (uma IA pessoal em múltiplos dispositivos) e a IA Corporativa (ajudando clientes a transformar dados em insights e valor). Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, que inclui dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), além de softwares, soluções e serviços. Com uma presença global que inclui mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos que conta com mais de 30 unidades fabris em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas novidades em nossa central de notícias.

Notas para editores

O relatório The AI-ready workplace é o sexto documento da série de pesquisas Work Reborn, da Lenovo. Para este estudo, a Lenovo entrevistou 1.200 líderes de TI em agosto de 2026. A amostra incluiu participantes dos EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, Brasil, México, Austrália e Nova Zelândia. Os entrevistados representavam empresas com pelo menos 1.000 funcionários, atuantes em diversos setores.

O Índice de Prontidão para IA no Ambiente de Trabalho (AI Workplace Readiness Index) avalia cinco dimensões — Arquitetura, Operações, Confiança, Força de Trabalho e Valor — em uma escala de 1 a 5. A relação entre a prontidão no ambiente de trabalho e o progresso relatado em IA é de correlação, não estabelecendo uma relação de causalidade. A conclusão sobre o ROI (retorno sobre o investimento) no nível de fluxo de trabalho refere-se, especificamente, a uma estrutura contínua que orienta a priorização de casos de uso.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261110011162/pt/

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