Mouser explora as mais recentes tecnologias de computação que vão além da Lei de Moore em sua série sobre tecnologia

Mouser Electronics, Inc., o distribuidor mundial autorizado dos mais recentes componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, anunciou hoje o lançamento da mais recente edição de sua série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), Indo além da Lei de Moore. A série explora como os engenheiros aperfeiçoam o desempenho da computação à medida que o escalonamento tradicional de semicondutores se aproxima de seus limites físicos, desde chiplets e embalagens avançadas até fotônica de silício e tecnologias emergentes de transistores.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006230054/pt/

Explore what comes after Moore's Law as the industry seeks new paths to computing performance.

Como um fator crucial para o avanço dos semicondutores, a Lei de Moore serviu como um guia para a indústria, descrevendo a tendência de duplicação do número de transistores em circuitos integrados aproximadamente a cada dois anos. Com a miniaturização cada vez mais difícil dos transistores de silício convencionais, o progresso contínuo não pode mais depender apenas da densidade de transistores. Engenheiros vêm combinando transistores com tecnologia 'gate-all-around' (GAA), arquiteturas de chiplets, encapsulamento avançado e projeto a nível de sistema para melhorar o desempenho e a eficiência, enquanto investigam possibilidades a longo prazo, como transistores de molécula única e computação óptica.

"Durante décadas, a Lei de Moore ajudou a definir o ritmo e a direção da inovação em computação, mas o setor está entrando agora em uma fase de desenvolvimento mais complexa", disse Jeff Newell, Presidente da Mouser Electronics. "Avanços em materiais, arquiteturas, embalagens e fotônica irão moldar a próxima geração da computação. Através da Empowering Innovation Together, a Mouser ajuda os engenheiros a entender como estas tecnologias podem trabalhar juntas para continuar impulsionando o avanço da computação."

No podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, Diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics, conversa com Maurice Steinman, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da Lightelligence. A discussão aborda o estado atual da fabricação de semicondutores, o potencial da fotônica de silício para melhorar o desempenho da computação e os desafios técnicos para expandir a computação óptica ao nível dos sistemas atuais baseados em silício e mais além.

"Ir além da Lei de Moore não se trata de encontrar um único substituto para a miniaturização convencional do silício", disse Yin. "Isso exige que os engenheiros repensem o modo como os sistemas de computação são projetados, integrados e fabricados. Esta edição explora a gama de tecnologias que podem ajudar a superar as limitações atuais e moldar a próxima fase da computação."

Além do podcast, a série EIT inclui um vídeo detalhado, artigos técnicos, um infográfico sobre o tema e recursos exclusivos para assinantes analisando o futuro da computação para além da Lei de Moore. O artigo em destaque, Repensando a Lei de Moore no Design Moderno de Semicondutores, explora como chiplets, encapsulamento avançado, transistores GAA e projeto a nível de sistema possibilitam melhorias contínuas no desempenho de semicondutores. Juntos, estes recursos oferecem aos engenheiros informações sobre as abordagens de curto prazo que expandem a tecnologia de silício e sobre as inovações emergentes que podem redefinir as arquiteturas de computação. Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos da indústria de componentes eletrônicos.

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Como distribuidora mundial autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais recentes semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, com rastreabilidade completa junto a cada um de seus fabricantes parceiros. Para agilizar os projetos dos clientes, o site da Mouser disponibiliza uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, junto com fichas técnicas de produtos, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de aplicação, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se manter atualizados sobre as novidades mais interessantes em produtos, tecnologias e aplicações através do boletim informativo eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e materiais de referência por e-mail da Mouser são personalizáveis ??para satisfazer as necessidades específicas e em constante mudança de cada projeto de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem. Saiba mais sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais ao se inscrever hoje mesmo em https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Sobre a Mouser

A Mouser é uma distribuidora autorizada líder em componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Com mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes, oferecemos a mais ampla seleção de produtos em estoque. Nossa divisão de componentes eletrônicos atende às comunidades de engenheiros de projeto e compradores com lançamentos de novos produtos em semicondutores, componentes passivos, interconexões e tecnologias eletrônicas relacionadas. Nossa divisão de automação industrial auxilia empresas no projeto, construção e manutenção de seus equipamentos e operações de fabricação com soluções que incluem os mais recentes sensores, painéis, PLCs e controladores de motores disponíveis em estoque para envio imediato.

A Mouser oferece o melhor atendimento ao cliente da categoria, com 28 unidades em todo o mundo que oferecem suporte no idioma, moeda e fuso horário locais. Enviamos produtos diariamente a mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios a partir de nossas instalações de distribuição de última geração com mais de 1,5 milhão de pés quadrados na região metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

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