Quase 9 em cada 10 GPs de capital privado enfrentam desafios de validação de dados

Quase 9 em cada 10 (88%) dos sócios gerais (GPs) de capital privado entrevistados afirmam que suas equipes de finanças e operações gastam entre 11% e 50% do seu tempo validando, reconciliando, recalculando ou recriando resultados do administrador, de acordo com uma nova pesquisa da CSC, o fornecedor líder de soluções globais de administração de negócios e conformidade¹.

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A CSC entrevistou mais de 300 GPs e 200 parceiros limitados (LPs) na América do Norte, Europa, Reino Unido e Ásia-Pacífico. O relatório, Future Private Capital CFO 2026, examina como o financiamento de fundos, a gestão de liquidez, os relatórios, a terceirização, a segurança cibernética e a governação da IA ??estão a remodelar o papel do CFO de capital privado.

Metade dos GPs afirma que suas equipes financeiras e operacionais gastam de 11% a 25% do seu tempo validando, reconciliando, recalculando ou recriando resultados do administrador, enquanto 38% estimam o número em 26% a 50%. À medida que as empresas acrescentam classes de activos, estruturas, jurisdições, ferramentas de liquidez e requisitos de reporte, a complexidade é cada vez mais absorvida através de revisão manual, registos paralelos e gestão de excepções, em vez de ser removida do modelo operacional.

“As empresas de capital privado estão operando em mais estruturas, sistemas e fornecedores, e as equipes financeiras estão absorvendo cada vez mais o trabalho necessário para conectá-los”, afirma Marshall Saffer, diretor administrativo de Serviços de Mercados de Fundos e Capitais, CSC. "Se as equipes gastam um tempo significativo verificando e recriando informações, esse tempo não está sendo gasto em análises de maior valor e no apoio à decisão. Os CFOs precisam de um modelo operacional que lhes proporcione uma visão confiável de todo o fundo."

As descobertas também apontam para barreiras à criação de uma visão operacional única e confiável. Mais de metade (55%) dos GPs citam expectativas regulatórias ou do conselho de administração para manter registros internos completos como uma barreira para depender mais fortemente de sistemas e dados administrativos como uma única fonte de verdade, enquanto 55% citam a atualidade dos dados.

“A integração em si pode ser um enorme desafio”, afirma Chris Patton, chefe regional de Fundos, EMEA, CSC.. "Normalmente, os dados são mantidos em diferentes sistemas e fornecidos separadamente aos clientes. A solução prática é colocar os dados numa única fonte de ouro para que os gestores possam aceder à informação num formato claro e consistente para utilização nos seus relatórios."

Ao mesmo tempo, a terceirização está em expansão. Sete em cada 10 GPs visam principalmente operações terceirizadas ou co-sourcing com um único fornecedor estratégico, enquanto 97% dos LPs esperam que a terceirização para prestadores de serviços especializados cresça nos próximos três anos. Em vez de eliminar a supervisão, esta mudança altera o que a supervisão eficaz exige, aumentando a importância de padrões de dados claros, responsabilização, caminhos de escalada e provas num modelo operacional mais distribuído.

A cibersegurança e a governação da IA ??também fazem parte da devida diligência operacional. Quase três quartos (74%) dos LPs identificam os sistemas de TI e a segurança cibernética como importantes para a devida diligência operacional. No entanto, apenas 14% dos GPs descrevem a sua resiliência cibernética e operacional para operações críticas de fundos como muito robusta. Entretanto, 59% dos LP pretendem que uma estrutura documentada de IA e de governação de dados seja partilhada como parte da devida diligência. Eles também querem transparência nas fontes e linhagens de dados, validação de modelo independente ou relatórios de auditoria e evidências de revisão e substituição humana.

Chris conclui: "Os CFOs estão cada vez mais no centro da reunião destes diferentes elementos. A oportunidade é reduzir o trabalho manual e duplicado criado pela complexidade e, ao mesmo tempo, construir um modelo operacional que seja conectado, controlado e capaz de resistir ao escrutínio dos investidores."

Perguntas frequentes

How much time do GPs spend checking administrator outputs?

A pesquisa Future Private Capital CFO 2026 da CSC descobriu que 88% dos sócios gerais (GPs) afirmam que suas equipes financeiras e de operações gastam de 11% a 50% de seu tempo validando, reconciliando, recalculando ou recriando resultados do administrador.

A pesquisa da CSC descobriu que 88% dos sócios gerais (GPs) afirmam que suas equipes financeiras e de operações gastam de 11% a 50% de seu tempo validando, reconciliando, recalculando ou recriando resultados do administrador. Quais modelos operacionais os GPs de capital privado visam?

A CSC descobriu que 70% dos GPs visam principalmente operações terceirizadas ou co-sourcing com um único fornecedor estratégico.

A CSC descobriu que 70% dos GPs visam principalmente operações terceirizadas ou co-sourcing com um único fornecedor estratégico. Que evidências de governança de IA os sócios limitados desejam?

A CSC descobriu que 59% dos sócios limitados (LPs) desejam uma estrutura documentada de IA e governança de dados compartilhada durante a devida diligência.

Baixe uma cópia doFuture Private Capital CFO 2026 da CSC: Como os CFOs estão se tornando os arquitetos da confiança operacional.

¹ A CSC, em parceria com a Pureprofile, entrevistou 300 profissionais seniores de fundos GP e 200 LP que operam na Europa, no Reino Unido, na América do Norte e na Ásia-Pacífico para compreender suas aspirações e desafios para 2026 e além.

Sobre a CSC

A CSC é fornecedora líder de soluções de administração de negócios e conformidade, oferecendo experiência líder do setor e alcance global incomparável para gestores de fundos alternativos e participantes do mercado de capitais. Aproveitando a profunda experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC oferece um conjunto abrangente de serviços de administração de fundos, fundos fiduciários, agência e conformidade para apoiar uma ampla gama de transações de mercado público e privado, estratégias de fundos complexas e operações escalonáveis.

Como parceira confiável de escolha para mais de 75% do PEI 300 e 90% do Fortune 500® , a CSC ajuda os clientes a navegarem pelas complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com amplas capacidades em todo o mundo, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Empresa privada e gerida profissionalmente desde 1899, combinamos alcance global, experiência local e soluções inovadoras para ajudar os nossos clientes a terem sucesso.

Somos a empresa por trás das empresas® . Saiba mais em cscglobal.com.

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Para mais informações:

Consultoria CDR

Amber Liu | Hassan Ali

csc@cdrconsultancy.com

CSC

Katie Scott-Kurti

Head de Marca e Comunicação | Marketing

katie.scottkurti@cscglobal.com

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