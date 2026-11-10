Sparxity conclui rodada Série A, elevando o financiamento total para US$ 90 milhões

A Sparxity, líder em computação baseada em "esparsidade nativa", anunciou hoje a conclusão de sua rodada de financiamento Série A, elevando o montante total captado pela empresa para US$ 90 milhões. A rodada foi liderada pelo ICM HPQC Fund e contou com a participação de investidores como Lockheed Martin Ventures, GlobalFoundries, GS Futures, Cloudberry Ventures, TGFS e o EIC Fund. O financiamento também inclui aportes de investidores anjo — incluindo nomes reconhecidos na lista TIME100 Líderes em IA como Richard Socher (da Recursive Superintelligence) e Nancy Xu (da Moonhub, adquirida pela Salesforce) — além do apoio contínuo da Atlantic e da Silicon Catalyst. O financiamento acelerará o desenvolvimento de chips especializados para esparsidade dinâmica de granulação fina, visando uma inferência de IA até 44 vezes mais rápida em modelos ultraesparsos, proporcionando maior eficiência energética ao processar apenas o que é relevante.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261110460476/pt/

The Sparxity Multi-Rack System

"Nosso trabalho com o PEER demonstrou o potencial da esparsidade dinâmica, ativando apenas uma fração da capacidade computacional em meio a milhões de especialistas de granulação fina", afirmou Xu Owen He, ex-pesquisador do Google DeepMind e consultor estratégico da Sparxity. "No entanto, o hardware atual limita o quanto podemos explorar essas abordagens. O co-design de modelos de IA, pipelines de destilação e hardware, estruturados em torno da esparsidade, abre caminho para um novo patamar de eficiência computacional."

A Sparxity desenvolve sistemas completos (full-stack) baseados em um princípio simples: processar apenas o que é importante. Sua abordagem visa enfrentar o aumento dos custos de infraestrutura e do consumo de energia em IA. O novo aporte ocorre após a startup — especializada em esparsidade nativa — quadruplicar sua receita entre 2024 e 2025, mantendo um ritmo de crescimento acelerado em 2026. A Sparxity consolidou com sucesso uma proposta de valor robusta em torno da computação baseada em esparsidade nativa, conquistando uma tração significativa no mercado. Até o momento, a base da empresa inclui três tapeouts (etapas de fabricação de chips), mais de 70.000 chips produzidos e 12 racks implementados. Atualmente, a Sparxity conta com mais de 30 clientes em todo o mundo, incluindo algumas das maiores instalações de supercomputação do planeta.

“A próxima era da IA ??será definida não apenas pela quantidade de poder computacional que podemos oferecer, mas pela inteligência e eficiência com que o utilizamos”, afirmou Hector Gonzalez, cofundador e CEO da Sparxity. “Este financiamento é uma validação poderosa da nossa visão para a computação nativa em estruturas esparsas (sparse-native computing) e do posicionamento complementar dos nossos sistemas. Com o apoio de investidores estratégicos de destaque, estamos acelerando a transição de arquiteturas densas — que consomem muita energia — para datacenters heterogêneos, equipados com silício dedicado a cargas de trabalho de altíssima esparsidade, visando desbloquear um desempenho superior em IA e reduzir custos.”

A computação baseada em estruturas esparsas reduz operações desnecessárias e a movimentação de dados. Os sistemas atuais da Sparxity aplicam essa abordagem à computação de alto desempenho (HPC) e à IA, apresentando resultados como: solvers (resolutores) para estruturas esparsas 10 vezes mais rápidos, um consumo de energia 18 vezes menor em aprendizado de máquina baseado em eventos (event-based machine learning) e tempos de execução 20 vezes mais curtos para problemas de otimização em cargas de trabalho específicas. A tecnologia de chips de próxima geração da empresa está sendo projetada especificamente para lidar com a esparsidade dinâmica em inferência de IA. Para desenvolvedores de modelos, isso proporciona arquiteturas esparsas com maior granularidade. Para os operadores, o objetivo é obter maior vazão (throughput), além de reduzir os custos com energia e infraestrutura.

“A Sparxity possui um posicionamento complementar único na pilha de infraestrutura. Sua arquitetura fundamenta-se em princípios básicos, abordando a transição inevitável para a ativação esparsa e superando as limitações estruturais do hardware convencional”, disse Matthew Gould, do ICM HPQC Fund. “A Sparxity demonstrou capacidade tanto para fabricar sua tecnologia quanto para implementar sistemas junto a grandes clientes. Estamos satisfeitos em liderar esta rodada de financiamento, à medida que a equipe utiliza esse histórico de sucesso para avançar rumo à inferência de IA de próxima geração.”

O aporte financeiro sucede dois anúncios importantes feitos pela Sparxity. O primeiro deles foi a implementação, em um projeto multimilionário, de seus sistemas de computação nativa em estruturas esparsas no Jülich Supercomputing Centre (JSC) — parte do Forschungszentrum Jülich e sede do primeiro supercomputador de classe exascale da Europa. O segundo foi uma parceria importante com a Deutsche Telekom para integrar a tecnologia sparse-native (nativa de computação esparsa) da Sparxity à infraestrutura de data center da T-Systems. Essa parceria representa um passo significativo rumo à implementação de computação de IA sparse-native — altamente eficiente em termos energéticos — em escala industrial.

“Estamos ansiosos para contar com a Sparxity em nossa fábrica de IA em breve. A empresa alemã se destaca, especialmente, pela eficiência energética no uso de poder computacional para IA”, afirmou Ferri Abolhassan, CEO da T-Systems.

A empresa também apresentou, recentemente, a Sparxity (anteriormente denominada SpiNNcloud) como sua nova identidade, refletindo seu compromisso mais amplo com a computação esparsa (sparse computing).

Para saber mais sobre a Sparxity e seus sistemas de computação sparse-native, acesse sparxity.ai.

Sobre a Sparxity

A Sparxity desenvolve soluções de computação esparsa nativa para IA. Nosso princípio é simples: processar apenas o que é relevante. Por anos, os modelos foram moldados pelo hardware denso no qual são executados. A Sparxity cria o hardware que permite que esses modelos avancem ainda mais, com sistemas full-stack — de chips personalizados a software —, projetados para uma esparsidade dinâmica e de granulação fina. Dessa forma, é possível que a inteligência ganhe escala sem que a velocidade ou a eficiência sejam comprometidas. Com sistemas implementados em escalas de rack e de supercomputadores na Europa e nos Estados Unidos, a Sparxity abre um novo horizonte de computação para os criadores que estão definindo o futuro. Saiba mais em sparxity.ai.

Sobre o ICM HPQC

O ICM HPQC Fund é um veículo de investimento especializado, voltado para a infraestrutura e as tecnologias que dão suporte à computação de alto desempenho e à infraestrutura quântica. Gerido pela ICM Global Funds Pte Ltd, o Fundo investe em empresas que desenvolvem tecnologias fundamentais nas áreas de semicondutores avançados, fotônica, sistemas para data centers e hardware quântico. Com um mandato de investimento global focado em empresas de tecnologia de base científica (deep-tech) em estágios inicial e de crescimento, o foco do Fundo reflete a demanda crescente por capacidade computacional, largura de banda e eficiência energética, à medida que tecnologias e aplicações de próxima geração continuam a evoluir.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a mídia:

Mackenzie Whitfield

Wireside Communications para a Sparxity

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