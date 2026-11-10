Nebul adota NetApp Novus para impulsionar sua infraestrutura de IA soberana

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje que a Nebul, provedora europeia de nuvem nativa de IA, é a primeira neocloud a adotar o NetApp Novus™, sua nova arquitetura de alto desempenho projetada para oferecer o armazenamento mais rápido do planeta. A Nebul vem desenvolvendo a Nuvem Inteligente, uma plataforma soberana que integra infraestrutura acelerada, serviços de dados corporativos e recursos de IA para produção. O Novus, agora disponível para o público em geral, foi criado para maximizar o uso de milhões de GPUs e tem arquitetura que suporta até 100 TB por segundo de capacidade de processamento agregado.

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Ao agir com rapidez para adotar esta tecnologia inovadora, a Nebul e a NetApp exploram novas oportunidades para ajudar as organizações a obter vantagens impulsionadas por IA e extrair maior valor de seus dados. Unindo serviços de IA soberana da Nebul ao poder comprovado da plataforma NetApp, as empresas vêm explorando oportunidades para acelerar a adoção da IA ??soberana, enquanto oferecem às empresas a segurança, a governança e o controle de dados que exigem.

“Os provedores de Neocloud e GPU-as-a-Service constroem fábricas de IA em uma escala que as arquiteturas de armazenamento tradicionais nunca foram projetadas para suportar", disse Willem Hendrickx, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral da NetApp para EMEA e LATAM. "À medida que a demanda por soberania de dados cresce, provedores de IA como a Nebul também precisam formar sua infraestrutura para atender aos requisitos de conformidade, segurança e multilocação de setores regulamentados, como governo, saúde e biotecnologia. O Novus combina uma arquitetura de ponta, construída desde o início para fábricas de IA modernas, com os recursos consolidados da plataforma NetApp para tornar os dados prontos para IA e seguros, ao oferecer aos clientes um caminho mais rápido e com menor risco do piloto de IA à produção."

Para a Nebul, a arquitetura desagregada do Novus permite que as GPUs da neocloud mantenham a produtividade em seu ambiente multiusuário, escalando desempenho, capacidade e concorrência de modo independente em um único espaço de nomes, à medida que a demanda do cliente aumenta. Como o Novus está baseado no software NetApp ONTAP®, as organizações que utilizam a plataforma NetApp podem expandir seus ambientes de dados existentes para ambientes de nuvem soberanos. Isso visa manter a consistência na segurança, proteção e governança, garantindo que os dados preservem sua jurisdição e políticas de acesso existentes.

"O NetApp Novus representa um salto significativo para nossa plataforma", disse Arnold Juffer, Fundador e Diretor Executivo da Nebul. "Com esta arquitetura, podemos dimensionar nossa Fábrica de IA para satisfazer a crescente demanda dos clientes sem sacrificar o desempenho, a segurança ou a conformidade dos quais eles dependem. Mais importante ainda, a integração da infraestrutura de dados corporativos da NetApp com nossa Nuvem Inteligente soberana permite que as organizações transformem seus dados existentes em serviços e aplicativos de IA em produção, mantendo a propriedade e o controle. Estamos orgulhosos de ser a primeira neocloud a adotar esta tecnologia."

Apresentado em setembro, o NetApp Novus já está ganhando força entre os provedores de neocloud para explorar como a NetApp e os provedores de nuvem de IA podem levar a infraestrutura de IA baseada em NetApp a clientes ao redor do mundo.

As declarações da NetApp sobre ofertas ainda não lançadas e planos futuros são apenas para fins informativos, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser consideradas para fins de compra ou outras decisões. Tais declarações não constituem um compromisso, obrigação, garantia ou aval de qualquer tipo por parte da NetApp, incluindo quanto à disponibilidade, funcionalidade, preço ou prazo.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Nebul

A Nebul é uma provedora europeia de nuvem nativa de IA que vem desenvolvendo a Nuvem Inteligente, uma plataforma soberana que combina infraestrutura acelerada, serviços de dados corporativos e recursos de IA de produção.

Mediante seus serviços integrados de IA e nuvem, a Nebul permite que as organizações desenvolvam, implementem e operem IA em escala, mantendo a propriedade e o controle sobre seus dados, infraestrutura e inteligência.

Baseada nos valores europeus de propriedade, confiança, controle e abertura, a Nebul capacita as organizações a explorar todo o potencial da IA.

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Contato com a mídia:

Kenya Hayes

NetApp

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Contato com investidores:

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