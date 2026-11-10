Moura lança na Fenatran nova bateria para máquinas agrícolas

Em um agronegócio que amplia a área cultivada e depende de janelas climáticas para plantar e colher, manter tratores e colheitadeiras disponíveis é parte da gestão da produtividade. Com esse foco, a Moura apresenta na Fenatran 2026, de 9 a 13 de novembro, em São Paulo, a M100HA, bateria de sua linha pesada desenvolvida para atender às exigências elétricas cada vez mais complexas de máquinas agrícolas.

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Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra brasileira de grãos 2026/27 poderá alcançar 367,1 milhões de toneladas, alta de 1,4% sobre o ciclo anterior. A área prevista de plantio chega a 85,4 milhões de hectares, expansão de 2,3%. Ao mesmo tempo, a Anfavea registra queda de 15,8% nas vendas de máquinas agrícolas de janeiro a agosto de 2026. Com a renovação mais lenta, preservar a disponibilidade dos equipamentos ganha peso na gestão da safra.

A indisponibilidade de uma máquina pode exigir socorro, reparos e reprogramação de atividades, além de afetar o ritmo de outros equipamentos envolvidos no plantio ou na colheita. Ao apresentar a M100HA, a Moura reforça sua atuação em soluções de energia para o agronegócio, com suporte de sua rede nacional de pós-venda e destinação ambientalmente adequada das baterias ao fim da vida útil.

“No campo, a produtividade não depende apenas da capacidade da máquina, mas de ela estar disponível quando o clima permite operar. Uma falha na partida pode interromper uma frente de trabalho inteira. Por isso, a escolha da bateria deve considerar o motor, as condições de uso e a instalação elétrica”, afirma Felipe Godoy, Diretor de Negócios Corporativos e Novos Mercados da Rede Moura.

Além do esforço exigido na partida de motores a diesel, tratores e colheitadeiras incorporam atualmente computadores de bordo, GPS, telemetria, sensores e iluminação auxiliar. Esses recursos exigem conexões elétricas confiáveis. Com o motor ligado, o sistema de geração assume o fornecimento de energia. À bateria cabe garantir a corrente de partida e as funções previstas no projeto.

A M100HA é uma bateria chumbo-ácido de 12 volts e 100 ampères-hora, com corrente de partida a frio de 930 ampères. Um de seus diferenciais é o posicionamento dos terminais, adequado aos chicotes originais de determinadas máquinas agrícolas. Quando a aplicação é compatível, a configuração dispensa extensões, emendas e esforços indevidos nos cabos, fatores que podem comprometer conexões sob vibração.

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A estrutura interna também contempla proteção e sustentação das placas, além de ligas de chumbo e separadores de alta retenção, recursos voltados à resistência mecânica e à durabilidade. Esses elementos são relevantes para máquinas submetidas à trepidação e ao uso intensivo no campo. A escolha exige observar as especificações do equipamento e não dispensa manutenção preventiva.