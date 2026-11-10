TVS Motor Company reforça seu compromisso com a Europa na EICMA 2026

A TVS Motor Company, terceira maior fabricante de veículos de duas rodas do mundo, reforçou seu compromisso com a Europa como um mercado estratégico durante a EICMA 2026, em Milão, onde apresentou quatro modelos prontos para produção, desenvolvidos especificamente para o público europeu. Pela primeira vez na EICMA, a TVS Motor também ofereceu a centenas de visitantes a oportunidade de realizar test rides com seus veículos.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261110605529/pt/

TVS Motor Company also gave the '82 Series Collection its first global showing in Milan: four one-off concept motorcycles developed as a tribute to the company’s racing heritage.

A Europa desempenha um papel cada vez mais relevante nos negócios internacionais da TVS Motor, à medida que a empresa fortalece sua presença em mercados desenvolvidos. Essa estratégia reflete o objetivo da companhia de ampliar a participação dos negócios internacionais em sua receita total, com potencial para atingir 40% até 2030.

Peyman Kargar, Presidente de Negócios Internacionais da TVS Motor Company, afirmou: “À medida que consolidamos nossa presença na Europa, nosso foco está em ampliar o acesso dos clientes à marca TVS, aprofundar o relacionamento com eles e oferecer produtos que combinem qualidade, tecnologia e uma excelente experiência ao usuário.”

Peyman Kargar, que possui mais de três décadas de experiência em cargos de liderança no setor automotivo internacional, foi nomeado Diretor e CEO da TVS Motor Company, com início das funções em 27 de janeiro de 2027. Ele sucederá K. N. Radhakrishnan.

Uma rede em expansão

A rede da TVS Motor na Itália conta, atualmente, com mais de 100 pontos de venda, e as vendas no país cresceram 110% no último ano. Outros 22 pontos de venda operam na Espanha e em Portugal, com a França e a Alemanha como os próximos mercados a serem integrados. A RTX 300, apresentada na EICMA 2025, tem previsão de chegar às concessionárias europeias.

Quatro modelos para o público europeu

Três dos quatro modelos são elétricos. A Orbiter é uma scooter urbana que oferece a opção de duas baterias removíveis. Com velocidade máxima de 105 km/h e espaço sob o assento para um capacete fechado, a M1-S traz uma motorização elétrica ao segmento de maxi-scooters. No topo da linha está a TVS X, equipada com uma tela sensível ao toque de 10,2 polegadas e conectividade LTE própria.

A TVS RTR 125 foi projetada para quem possui a habilitação categoria A1. Ela oferece aos motociclistas mais jovens ou iniciantes uma porta de entrada para o portfólio da TVS Motor na Europa, que também inclui os modelos RR 310, RTR 310, Ronin e RTX 300.

Primeiros testes na EICMA

Centenas de visitantes puderam pilotar os modelos da TVS Motor durante o evento, experimentando a linha na prática, em vez de apenas observá-la no estande.

Competindo desde 1982

A TVS Motor também apresentou, pela primeira vez em nível global, a coleção '82 Series em Milão: quatro motocicletas-conceito exclusivas, desenvolvidas como uma homenagem ao histórico da empresa nas competições. A coleção '82 Series celebra a contribuição da TVS Racing para a filosofia de engenharia da marca, bem como seu compromisso em aplicar o conhecimento adquirido no automobilismo e motociclismo esportivo em produtos voltados para o uso cotidiano. As quatro motocicletas são protótipos conceituais, exibidos apenas para fins de demonstração.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kanika Mehta: Kanika.Mehta@tvsmotor.com