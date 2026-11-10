Grupo Bradesco Seguros debate o futuro da longevidade

Viver mais também exige novas formas de pensar o futuro, desde os cuidados com a saúde até as relações sociais e o planejamento financeiro. Com o objetivo de ampliar essa discussão, o Grupo Bradesco Seguros promove, no dia 17 de novembro, a 19ª edição do Fórum da Longevidade, no Teatro Bradesco, em São Paulo, a partir das 14h. Com o tema “Novos Horizontes”, o encontro reúne especialistas de diferentes áreas para discutir como os hábitos e as escolhas ao longo da vida podem contribuir para uma longevidade mais saudável e com qualidade de vida.

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Com duas décadas de atuação na promoção de debates sobre longevidade, a empresa reforça a importância de compreender o tema a partir de diferentes dimensões da vida, considerando aspectos que vão além da saúde e exigem atenção em todas as idades. A proposta desta edição do Fórum é conectar conhecimentos, experiências e perspectivas sobre os desafios de uma sociedade que vive cada vez mais, incentivando reflexões sobre a importância de se preparar para uma vida mais longa.

A programação será conduzida pela apresentadora Amanda Françozo e contará com a participação do médico e gerontólogo Alexandre Kalache, consultor de longevidade do Grupo Bradesco Seguros. Entre os convidados estão o neurocientista Pedro Calabrez, a historiadora Mary Del Priore, os economistas Eduardo Giannetti e Myriã Bast, além do geriatra Daniel Azevedo, que abordarão aspectos relacionados à convivência, ao conhecimento, às finanças e à saúde. O encontro também contará com a participação internacional de Margaret Gillis, fundadora do International Longevity Centre Canada (ILC Canada), organização dedicada à promoção dos direitos e da inclusão das pessoas idosas.

Um dos destaques desta edição será a presença da escritora Conceição Evaristo, homenageada como "Ícone da Longevidade". O evento terá duas apresentações musicais: na abertura com a atriz e cantora Laila Garin e, no encerramento, o Fórum contará com a participação especial do cantor e compositor Michel Teló.

Prêmios da Longevidade Bradesco Seguros

A entrega dos Prêmios da Longevidade também integra a programação do evento. Promovida pelo Grupo Bradesco Seguros desde 2011, a premiação contempla as categorias Jornalismo e Histórias de Vida, reconhecendo trabalhos que contribuem para ampliar o olhar da sociedade sobre o envelhecimento e a qualidade de vida. A avaliação é conduzida por um júri multidisciplinar, reforçando o compromisso da companhia com a valorização de uma longevidade ativa e saudável.

“A longevidade deixou de ser uma discussão voltada apenas ao amanhã e passou a fazer parte de questões que impactam a sociedade hoje. Isso exige que o assunto seja tratado de forma contínua, acompanhando as mudanças de comportamento e as necessidades das diferentes gerações. Com o Fórum, buscamos contribuir para que essa conversa avance, trazendo reflexões que façam sentido para a realidade das pessoas e ajudem a compreender as transformações que já estão acontecendo na sociedade”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Indicador de Longevidade Pessoal (ILP)

O evento também traz outras iniciativas da companhia sobre o tema, como o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), desenvolvido em parceria com o médico gerontólogo Alexandre Kalache. Lançada em 2024, a metodologia propõe um olhar abrangente sobre a longevidade, considerando seis pilares que influenciam a qualidade de vida: atitudes em relação à longevidade, saúde física, saúde mental, interações sociais e meio ambiente, cuidados de saúde e prevenção, e finanças.

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Por meio de uma avaliação individual, a ferramenta permite que cada pessoa reflita sobre sua preparação para o envelhecimento, identificando hábitos e comportamentos que podem contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada. O recurso amplia o alcance das discussões sobre longevidade ao aproximar o tema das escolhas cotidianas e estimular uma reflexão sobre o futuro que começa no presente, e é uma oportunidade de acompanhamento contínuo sobre a evolução dos parâmetros de longevidade de cada indivíduo. O acesso é rápido, fácil e gratuito, por meio do link.?