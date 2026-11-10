Marcas de mobiliário de alto padrão diversificam negócios

O mercado de mobiliário de alto padrão está encontrando novas oportunidades de negócios para além das grandes peças que compõem uma casa. Marcas brasileiras tradicionalmente associadas a sofás, mesas, poltronas e objetos de design estão ampliando seus portfólios com artigos de decoração, iluminação, mesa posta e acessórios. A estratégia busca aumentar a frequência de compras e atrair consumidores que não necessariamente estão mobiliando ou reformando um imóvel.

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O movimento ocorre em um setor que movimentou R$ 129,5 bilhões no varejo brasileiro em 2025, crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira de Artigos para Casa (ABCasa), realizado em parceria com o IEMI. Para 2026, a projeção divulgada pela entidade é de R$ 135,3 bilhões.

O comportamento de consumo ajuda a explicar o interesse por essas categorias. Pesquisa da ABCasa e do IEMI, divulgada em março de 2026, identificou que os brasileiros compram artigos para o lar, em média, a cada 2,4 meses. Na categoria decoração, são 4,4 aquisições por ano. O levantamento ouviu 2 mil pessoas de diferentes faixas de renda e não apresenta um recorte específico do mercado de luxo.

Uma das empresas que decidiram explorar esse potencial é o estudiobola, marca brasileira de mobiliário autoral com 25 anos de trajetória. A empresa inaugurou a casa estudiobola, em São Paulo, uma operação dedicada a objetos e complementos para o lar. A loja ocupa o antigo endereço da marca na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Jardim América, enquanto a comercialização do mobiliário permanece em outro imóvel na mesma rua.

O espaço reúne objetos de decoração, luminárias, artigos de mesa posta, têxteis, peças de apoio e presentes. A ideia é atender tanto arquitetos e designers de interiores em busca de produtos para finalizar projetos quanto consumidores interessados em renovar ambientes sem realizar grandes intervenções.

“A casa estudiobola nasce como uma extensão do que já fazemos, mas nos dá mais liberdade para trabalhar novas categorias. Queremos criar um lugar onde o arquiteto possa encontrar as peças que finalizam um projeto e onde o cliente também possa descobrir objetos para levar para casa”, afirma Débora Torquato, diretora de marcas do estudiobola.

A Breton, que completa 60 anos em 2027, também amplia sua atuação com a Breton Casa, linha que reúne vasos, objetos decorativos, luminárias, lustres e jogos de tabuleiro. A curadoria é conduzida pela equipe de Daniel Pegoraro, diretor de estilo, imagem e produto, responsável por manter a identidade da marca em categorias que vão além do mobiliário.

A diversificação acompanha a expansão comercial da Breton, que anunciou novas operações em Fortaleza, João Pessoa e Goiânia. A companhia busca, assim, ampliar a oferta de produtos em sua rede e criar outras oportunidades de compra para clientes que já conhecem seu mobiliário.

“A relação com a casa continua depois da escolha dos móveis. Há sempre espaço para uma descoberta, um presente ou uma peça que mude o olhar sobre um ambiente. Com a Breton Casa, ampliamos essas oportunidades de encontro com a marca”, afirma Daniel Pegoraro, diretor de estilo, imagem e produto da Breton.

Na St. James, reconhecida por seus objetos em metal, o movimento acontece no sentido inverso. A empresa ampliou sua atuação para categorias como mobiliário e tapetes e inaugurou, em fevereiro de 2026, a Casa St. James, no Jardim Paulistano, em São Paulo. O endereço reúne produtos próprios e de marcas parceiras e representa uma nova etapa dos negócios da companhia, que celebra 50 anos de história.

“Os objetos em metal são a origem da St. James e continuam no centro do nosso negócio. Com o investimento em mais mobiliários e na criação de tapetes, ampliamos a presença da marca nos ambientes, proposta que ganhou forma na Casa St. James. Essa expansão abre novas frentes de atuação”, afirma Ricardo Saad.

Embora partam de segmentos diferentes, as empresas compartilham um objetivo comercial: aumentar as oportunidades de venda para consumidores que já têm a casa mobiliada. Objetos, acessórios e presentes permitem compras mais frequentes do que móveis de maior valor, cuja substituição costuma ocorrer em intervalos mais longos.

A ampliação das categorias também pode atrair novos públicos. Um consumidor que ainda não pretende investir em uma peça de mobiliário pode conhecer a marca por meio de um objeto de decoração ou de um presente, estabelecendo uma relação comercial que poderá se desenvolver em outras compras.

O desafio é fazer com que essa diversificação se traduza em resultados. A entrada em novas categorias exige gestão de estoques, fornecedores e custos operacionais, além de atenção ao posicionamento das marcas. No segmento de luxo, ampliar a oferta sem perder a identidade é tão importante quanto conquistar novos consumidores.

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Para essas empresas, a aposta é que o relacionamento comercial com o cliente não se encerre com a entrega dos móveis. Ao incorporar produtos de diferentes categorias e valores, elas procuram aumentar sua participação nos gastos com a casa e reduzir a dependência de grandes projetos de decoração.