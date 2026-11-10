O fluxo de trabalho de robótica humanoide e treinamento de VLA da YYForce foi destaque na Meeting AI da Mediacorp

SINGAPURA, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYForce” ou “Empresa”), fornecedora de soluções para força de trabalho e serviços integrados de gerenciamento de instalações com tecnologia habilitada, anunciou hoje que suas iniciativas de treinamento em robótica humanoide foram apresentadas em uma transmissão televisiva dedicada produzida e exibida pela Mediacorp em Singapura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A matéria foi exibida em 6 de novembro de 2026, no programa de tecnologia e atualidades da Mediacorp 8world, Meeting AI (???AI?), em um episódio intitulado “A IA pode aprender em apenas uma lição?” (?AI??????).

Assista à seção completa de transmissão no YouTube: https://youtu.be/QdH6VVlspYI

Realizado pelo veterano apresentador Zhang Haijie, o quadro televisivo proporcionou aos espectadores uma visão prática e aprofundada das tecnologias emergentes de robótica humanoide e seus fluxos práticos de treinamento comercial. Durante a transmissão, o apresentador participou diretamente de uma demonstração de teleoperação com o robô humanoide Unitree G1, utilizando um display VR montado na cabeça e cinco sensores de rastreamento de precisão instalados na cabeça, mãos e pés. O sistema mapeou o movimento e a velocidade humanos diretamente no robô em tempo real, registrando ângulos das articulações, posições cinemáticas e imagens visuais das câmeras para construir conjuntos de dados físicos de treinamento de IA de alta fidelidade.

Fluxo de trabalho técnico chave demonstrado na transmissão:

Demonstração humana e registro cinemático: Operadores humanos demonstram tarefas físicas padrão repetidamente, capturando atuação da articulação e feeds visuais sem a necessidade de marcação manual de coordenadas.

Operadores humanos demonstram tarefas físicas padrão repetidamente, capturando atuação da articulação e feeds visuais sem a necessidade de marcação manual de coordenadas. Limpeza e filtragem de dados: Trajetórias e fluxos de sensores registrados são selecionados e filtrados para eliminar anomalias de execução e execuções de amostras abaixo do ideal.

Trajetórias e fluxos de sensores registrados são selecionados e filtrados para eliminar anomalias de execução e execuções de amostras abaixo do ideal. Treinamento Visão-Linguagem-Ação (VLA): Como demonstrado na transmissão, ensinar o robô humanoide a identificar, segurar e mover um copo de forma autônoma exigiu 40 demonstrações humanas e limpeza de dados, seguidas de aproximadamente oito horas de treinamento em redes neurais em modelos avançados de VLA antes da execução autônoma.





A transmissão ilustrou a realidade por trás da inteligência artificial incorporada: fazer robôs de serviço operarem de forma eficaz e segura em ambientes comerciais reais e não estruturados começa com aprendizado estruturado com trabalhadores humanos na linha de frente.

Trazendo a robótica para ambientes de serviço do mundo real

A YYForce está desenvolvendo sua estratégia de robótica em torno de aplicações comerciais práticas, e não apenas demonstrações de robótica. A empresa está explorando aplicações de robótica humanoide e especializada em áreas como hospitalidade, gerenciamento integrado de instalações, limpeza comercial, entrega, segurança e outros ambientes de serviços intensivos em mão de obra.

As iniciativas robóticas da YYForce incluem treinamento de robôs humanoides e coleta de dados para tarefas como limpeza de quartos de hotel e banheiros e aplicações de serviços de hospitalidade, além de robôs comerciais especializados projetados para limpeza, entrega e outras funções operacionais.

A empresa acredita que combinar trabalhadores humanos com sistemas e robótica habilitados por IA poderia criar um modelo de implantação da força de trabalho, no qual a tecnologia apoia tarefas repetitivas, padronizadas e fisicamente exigentes, enquanto os trabalhadores humanos se concentram em atividades que exigem comunicação, julgamento e interação com o cliente.

Construindo a infraestrutura para a colaboração humano-robô

A YYForce está desenvolvendo capacidades destinadas a apoiar a adoção mais ampla da robótica em ambientes de serviço do mundo real. Em Singapura, a empresa estabeleceu capacidades de demonstração e treinamento em robótica, onde robôs humanoides e de serviço especializados podem ser apresentados, treinados e avaliados para diferentes cenários operacionais.

Essas iniciativas têm como objetivo ajudar a YYForce a entender como as tecnologias robóticas podem ser integradas às operações existentes de força de trabalho e gerenciamento de instalações, ao mesmo tempo em que desenvolve as habilidades e os processos operacionais necessários para futuras implantações.

Comentário do Gerenciamento

Mike Fu, CEO da YYForce, informou:

“Ser destaque na Mediacorp oferece uma oportunidade de mostrar a um público mais amplo o quão rapidamente a tecnologia robótica está passando do conceito para aplicações práticas. O segmento demonstrou a realidade por trás da IA física: para que robôs operem de forma confiável em ambientes comerciais, eles precisam primeiro aprender diretamente com a experiência humana.”

“Nossa visão não é substituir pessoas por robôs. Estamos construindo um modelo operacional onde pessoas, IA, robôs humanoides e robôs de serviço especializados possam trabalhar juntos, cada um desempenhando as funções onde pode criar o maior valor.”

“A hospitalidade e o gerenciamento de instalações oferecem ambientes práticos para o desenvolvimento dessas capacidades, pois envolvem uma ampla gama de tarefas repetitivas, físicas e orientadas ao serviço. Essa metodologia de treinamento prático é um componente essencial da nossa Visão YYForce 2030 enquanto continuamos a Avançar Juntos (Forging Forward Together) rumo ao futuro do trabalho.”

Do fornecedor de força de trabalho à plataforma de soluções para forças de trabalho do futuro

O recurso Mediacorp reflete a transformação mais ampla da YYForce de suas operações tradicionais de serviços de força de trabalho e instalações para uma plataforma de soluções futuras para a força de trabalho habilitada por tecnologia.

Sob a Visão YYForce 2030 da empresa, a YYForce está desenvolvendo um ecossistema que reúne:

Força de trabalho humana e capacidades de recrutamento sob demanda;

Inteligência artificial e tecnologia da força de trabalho;

Robôs humanoides e robótica de serviço especializada;

Treinamento em robótica, coleta de dados e implantação operacional;

Internet das Coisas (IoT), sensores e tecnologias de edifícios inteligentes; e

A plataforma integrada de gerenciamento de instalações 24iFM da YYForce.

O objetivo de longo prazo é permitir que trabalhadores humanos, IA e robótica operem juntos dentro de um ecossistema de prestação de serviços conectado.

Sobre a YYForce Inc.

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é fornecedora habilitada por tecnologia de soluções para força de trabalho e serviços integrados de gerenciamento de instalações. A empresa está desenvolvendo um futuro ecossistema de força de trabalho que integra talentos humanos, inteligência artificial, robótica humanoide e de serviços, tecnologias IoT e plataformas digitais de gerenciamento de instalações.

Por meio de suas operações de força de trabalho, capacidades integradas de gerenciamento de instalações, plataforma 24iFM e iniciativas emergentes em robótica, a YYForce busca apoiar a transição para a entrega de serviços colaborativos entre humanos e máquinas habilitada por tecnologia.

Para mais informações, acesse www.yyforce.ai.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da Empresa, pressupostos e informações disponíveis até a data deste comunicado. Declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “pode”, “vai”, “deveria”, “espera”, “antecipa”, “planeja”, “pretende”, “acredita”, “estima”, “potencial” ou expressões semelhantes, ou o negativo desses termos.

Declarações prospectivas neste comunicado incluem, mas não se limitam à estratégia e a Visão 2030 da YYForce, o desenvolvimento, treinamento, integração e adoção comercial de suas soluções de IA e robótica, incluindo robôs humanoides, colaboração humano-robô, demanda do cliente, prioridades de investimento e objetivos operacionais.

Declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes, e os eventos prospectivos discutidos neste comunicado à imprensa podem não ocorrer. Eventos e resultados reais podem diferir materialmente e estão sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e diversos fatores. Para uma discussão mais detalhada sobre fatores de risco, consulte os documentos da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo a seção “Risk Factors” (Fatores de Risco) do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, conforme alterado. A YYForce não assume obrigação de atualizar essas declarações, exceto quando exigido pela lei aplicável.

Informações contidas ou acessíveis pela transmissão da Mediacorp ou em qualquer site mencionado neste comunicado não estão incorporadas nem fazem parte deste comunicado à imprensa.

Contato de Relações com Investidores

YYForce Inc.

Departamento de Relações com Investidores

E-mail: ir@yyforce.ai

Site: www.yyforce.ai

Imprensa e Corporativo

YYForce Inc.

E-mail: enquiries@yyforce.ai

Vídeo de Transmissão: Assista no YouTube

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9874789)