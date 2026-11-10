Revenda gráfica surge como opção para pequenos negócios

Empreender e conquistar uma fonte de renda própria estão entre os caminhos buscados por brasileiros que desejam iniciar uma atividade profissional. O movimento ganhou força em 2026: entre janeiro e agosto, o país registrou a abertura de 3,93 milhões de pequenos negócios, um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são de levantamento da Agência Sebrae, elaborado a partir de informações da receita federal.

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Nesse cenário, diferentes atividades podem representar oportunidades para quem deseja empreender com uma estrutura inicial mais enxuta. Uma delas é a revenda gráfica, modelo em que o profissional comercializa materiais impressos para seus clientes e contrata uma gráfica parceira para realizar a produção.

A possibilidade também se relaciona à dimensão da indústria gráfica brasileira. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (ABIGRAF), o país contabiliza cerca de 15.691 empresas gráficas e 175.509 empregos diretos no setor. Os números são referentes aos últimos dados oficiais disponíveis apresentados pela entidade, com informações de diferentes bases públicas.

GIV Online, gráfica online com atuação nacional, destaca a revenda gráfica como uma alternativa para profissionais que desejam incluir impressos em seu portfólio de serviços sem precisar comprar equipamentos ou montar uma estrutura própria de produção. “Muitos microempreendedores que atuam com design gráfico gostariam de oferecer cartões de visita, banners personalizados e outros materiais impressos aos próprios clientes, mas não conseguem porque não têm maquinário ou espaço físico para produzir. Alguns sequer conhecem a possibilidade de revenda gráfica. Nesse modelo, o profissional pode prospectar clientes, desenvolver projetos e cuidar das vendas, enquanto a GIV fica responsável pela produção”, afirma Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da GIV Online.

A modalidade pode ser utilizada por designers, profissionais de comunicação, agências e prestadores de serviço que já mantêm relacionamento com empresas e desejam ampliar as soluções oferecidas. Entre os recursos que podem ajudar na apresentação dos produtos está o kit de amostra revendedor, que permite apresentar opções de adesivos, cartões de visitas, folders e muito mais. A GIV Online disponibiliza esse e mais produtos como ferramenta de apoio à revenda de materiais gráficos.

A formalização também faz parte do planejamento de quem pretende transformar uma atividade autônoma em negócio. Dados do IBGE divulgados em setembro de 2026 mostram que 7,1 milhões de trabalhadores autônomos tinham CNPJ em 2025, o equivalente a 27,1% desse grupo.

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Mais do que escolher o segmento de atuação, começar um negócio exige planejamento, conhecimento do público e organização dos custos. No caso da revenda gráfica, contar com fornecedores de produção pode reduzir a necessidade de investimento em maquinário e permitir que o empreendedor concentre seus esforços na criação, no atendimento e na prospecção de clientes.