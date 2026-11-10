ABCIP participa do Fórum Nacional de PPPs e Concessões 2026

Reunindo os principais players envolvidos na estruturação, financiamento, regulação, operação e acompanhamento de projetos de infraestrutura no Brasil, o Fórum Nacional de PPPs e Concessões 2026 começa nesta terça-feira, 10 de novembro, em Brasília, com o objetivo de debater tópicos estruturantes para o desenvolvimento do setor, como financiamento, governança, segurança jurídica, capacitação institucional e gestão de riscos.

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Sob o tema “10 anos do PPI: Programas de Parcerias como Iniciativa de Estado”, o evento promove uma reflexão sobre o papel das parcerias na construção de políticas públicas orientadas à previsibilidade, à segurança jurídica, à continuidade institucional e à geração de valor público de longo prazo. Representante de segmentos-chave do fórum, a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes (ABCIP) participa de dois painéis da programação.

Vanessa Rosa, diretora jurídica da entidade, levará seus insights para a sessão “Experiências na estruturação de projetos de concessão de resíduos sólidos urbanos”, na quarta-feira (11), às 10h. Mais tarde, no mesmo dia, Pedro Iacovino, presidente da ABCIP, compartilha seus conhecimentos na área no painel “Verificação independente em contratos de parceria”, a partir das 15h. A programação completa está disponível no link https://forumnacionalppps.presidencia.gov.br/Programacao.pdf.

Realizado pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República (SEPPI), em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a edição deste ano marca os dez anos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). “O programa já atravessou três governos, mantendo uma participação dinâmica no fomento a projetos de infraestrutura do país”, afirma Iacovino.

“A ABCIP celebra nove anos de fundação e, nesse período, produzimos estudos e pesquisas que contribuíram para ampliar a compreensão sobre o setor de iluminação pública e cidades inteligentes e fortalecer sua presença no cenário brasileiro. E a SEPPI, é importante ressaltar, assim como outros ministérios, desempenha um papel fundamental nessa trajetória”, completa o presidente da associação.

Fórum Nacional de PPPs 2026 - 10 e 11 de novembro, 2026

Centro Empresarial CNC (ST SAUN Quadra 5 Lote C, Brasília - DF, 70830-030).

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