Transition Industries escolheu a Technip Energies como sua parceira de consultoria em gerenciamento de projetos (PMC) para o projeto de metanol de baixíssimas emissões de carbono da Pacifico Mexinol

A Transition Industries anuncia a escolha da Technip Energies como sua parceira de consultoria em gerenciamento de projetos (PMC) para o projeto da Pacifico Mexinol, localizado em Sinaloa, no México, que deverá se tornar a maior unidade de produção química com emissões ultrabaixas de carbono do mundo.

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Em operação, a unidade produzirá anualmente cerca de 350 mil toneladas de metanol RFNBO (combustível renovável de origem não biológica) e 1,8 milhão de toneladas de metanol de ultrabaixo teor de carbono, a partir de gás natural com captura de carbono. Dessa forma, ajudará a atender à crescente demanda global por meio de um modelo de produção com menor emissão de carbono.

“Estamos satisfeitos com a entrada da Technip Energies na equipe do projeto e com sua contribuição em termos de experiência global em gerenciamento de projetos para nosso importante projeto de desenvolvimento industrial no México. A Technip Energies foi selecionada por sua experiência em gerenciamento de projetos, conhecimento técnico e capacidade de execução”, afirma Diego Martinez, diretor de operações da Transition Industries.

O projeto utilizará a infraestrutura existente no porto de Topolobampo e incorporará uma solução inovadora de gestão hídrica, utilizando águas residuais da cidade de Los Mochis, que se tornarão uma fonte de renda para o município de Ahome. Isso elimina a demanda por água doce que novos empreendimentos costumam gerar e evita quaisquer impactos na Baía de Ohuira.

Além disso, a Mexinol utilizará eletricidade proveniente de fontes renováveis por meio de Certificados de Energia Limpa (CELs), garantindo que esse consumo de eletricidade seja sustentável e cumprindo a missão da empresa de aproveitar a tecnologia e a inovação para produzir metanol com segurança e eficiência, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto ambiental e participa ativamente da transição para um planeta com baixas emissões de carbono.

Outros parceiros do projeto envolvidos nas atividades de engenharia e construção incluem a SAMSUNG E&A Co., Ltd., a Techint Engineering and Construction, a Siemens Energy, a Bonatti S.p.A., a Veolia Water Technologies & Solutions, a SIAD Americas LLC e a NextChem, do MAIRE Group.

Sobre a Transition Industries

A Transition Industries LLC, sediada em Houston, no Texas, desenvolve projetos de metanol e hidrogênio verdes em escala global, com zero emissões de carbono, na América do Norte, com o objetivo de combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para obter informações adicionais sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, entre em contato pelo e-mail inquiries@transitionind.com.

Sobre a Technip Energies

A Technip Energies é uma potência global em tecnologia e engenharia. Lideramos os mercados de GNL, hidrogênio, etileno, química sustentável e gestão de CO 2 e contribuímos para o desenvolvimento de setores essenciais, como o de energia, o de derivados energéticos, o de descarbonização e o de economia circular. Nossos segmentos de negócios complementares — Tecnologia, Produtos e Serviços (TPS) e Execução de Projetos — transformam a inovação em realidade industrial e escalável. Por meio da colaboração e da excelência na execução, os mais de 18 mil funcionários da empresa, espalhados por 35 países, estão totalmente comprometidos em aliar prosperidade e sustentabilidade para um mundo projetado para durar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261110414948/pt/

Assessoria de Imprensa:

Karin Nunan

Diretora Global de Assuntos Corporativos

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