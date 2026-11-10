MONIN lança linha de limonadas tropicais para o verão

A MONIN, marca de origem francesa especializada em soluções aromáticas para o preparo de bebidas, lança no mercado brasileiro a linha de xaropes Limonadas Tropicais, criada com exclusividade para o país e voltada ao food service. A coleção chega aos distribuidores parceiros e ao e-commerce oficial da empresa em embalagens de 700 ml, com três sabores: Limonada de Jabuticaba, Limonada de Melancia e Hortelã e Limonada de Abacaxi e Maracujá. O calendário acompanha a chegada da primavera e do verão, época em que bares, restaurantes, hotéis e cafeterias costumam renovar as cartas de drinks, mocktails (coquetéis sem álcool), sodas e chás gelados.

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Segundo Thiago Zanon, diretor comercial e de marketing da MONIN no Brasil, o projeto nasceu da leitura das necessidades do operador atrás do balcão. Ele observa que a limonada já está entre as bebidas refrescantes mais consolidadas e pedidas no país, mas que o mercado B2B demandava uma opção capaz de unir essa base cítrica familiar a frutas tropicais. “Criar essa linha exclusivamente para o Brasil foi a forma que encontramos de entregar uma solução completa e sofisticada, que permite ao gestor de bar, restaurante ou cafeteria renovar seu cardápio, unindo agilidade e experiência para o cliente”, explica.

De acordo com a empresa, a marca soma mais de 20 mil parceiros comerciais no food service nacional. “Ao oferecermos perfis de sabores diferenciados e de alta aceitação, permitimos que o operador trabalhe com rentabilidade e eleve a experiência do consumidor com assinatura autoral e trazendo facilidade operacional”, acrescenta o executivo.

Jabuticaba no centro da coleção

Entre os três sabores, a versão com jabuticaba, fruta nativa brasileira de cor intensa e forte memória afetiva, ocupa o papel principal por reunir a combinação mais inusitada da linha. “Todo mundo conhece limonada, mas associá-la à jabuticaba gera um impacto imediato de originalidade e identidade brasileira”, pontua Zanon. Conforme o diretor, a bebida apresenta tonalidade marcante no copo e equilibra a acidez cítrica com a doçura e as notas características da casca da fruta, o que a transforma em um diferencial na carta de bebidas.

As outras duas opções, Melancia e Hortelã, e Abacaxi e Maracujá, trabalham com combinações já conhecidas do paladar nacional e procuram equilibrar doçura e acidez. A proposta, segundo a companhia, é oferecer alternativas de alta aceitação ao lado de um sabor voltado a despertar a curiosidade do cliente.

Rotina operacional na alta temporada

Na avaliação de Zanon, o período de primavera e verão concentra o maior faturamento do ano, mas também as maiores dificuldades operacionais. Ele cita que o desperdício na bancada é causado por equipes sobrecarregadas, rotatividade de funcionários temporários e oscilação de custo e qualidade das frutas frescas. Para o executivo, os xaropes atuam sobre esses três pontos ao oferecer praticidade, padronização de sabor e velocidade no serviço. “Isso reduz o tempo de fila, elimina perdas com insumos perecíveis e maximiza a rentabilidade por dose servida, permitindo que a casa atenda mais clientes com a mesma estrutura”, detalha.

O diretor informa ainda que a linha funciona como uma base completa e equilibrada de acidez e dulçor, o que dispensa etapas longas de pré-preparo (mise en place) e deixa a equipe livre para desenvolver criações próprias. Entre as aplicações sugeridas por ele, estão:

Sodas especiais: a combinação simples com água gaseificada resulta em uma bebida refrescante e de visual vibrante, o que amplia a oferta de opções não alcoólicas do cardápio;

Chás gelados e infusões autorais: os sabores podem ser misturados a bases de chá preto, chá verde ou infusões botânicas, alternativa para cafeterias, bistrôs e restaurantes elevarem o tíquete médio no almoço e no período da tarde;

Mocktails: a mistura dos xaropes com cítricos, espumas ou ervas frescas permite preparar coquetéis sem álcool mais elaborados, voltados ao público que busca uma experiência sofisticada sem bebida alcoólica;

Coquetelaria autoral e spritzes: na carta alcoólica, os três sabores podem ser combinados com gin, vodca, cachaça ou espumantes, o que permite ao bartender montar drinques de apelo visual em poucos segundos e manter a agilidade do bar no horário de pico.



Produção local em Itu (SP)

O desenvolvimento da linha está ligado à operação da primeira fábrica da MONIN no país, instalada em Itu, no interior paulista. Com a produção local estabelecida, a empresa passou a criar fórmulas voltadas à cultura de consumo brasileira e a ganhar flexibilidade logística. “Ter a nossa unidade fabril em Itu (SP) mudou totalmente a nossa capacidade de resposta ao mercado brasileiro. Conseguimos criar formulações exclusivas e alinhadas ao paladar local com muito mais rapidez e precisão”, relata Zanon. Segundo ele, a fabricação no Brasil também garante abastecimento contínuo, seguro e ágil para os distribuidores parceiros e as grandes redes atendidas pela marca, conhecidas como key accounts.

Ao projetar os próximos anos, o executivo avalia que o consumidor procura experiências completas, mesmo quando opta por não consumir álcool ou prefere bebidas mais leves durante o dia. Para ele, esse comportamento abriu espaço de rentabilidade no food service, já que o cliente se dispõe a pagar por sodas especiais, chás autorais e mocktails bem elaborados quando percebe qualidade e diferenciação. “A MONIN se posiciona não apenas como fornecedora de ingredientes, mas como uma parceira estratégica”, conclui.

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Os três sabores da linha Limonadas Tropicais passam a integrar os catálogos dos principais distribuidores da marca e também estarão disponíveis no e-commerce oficial da empresa, em www.monin.com.br.