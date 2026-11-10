Diabetes: enxergar bem não substitui exame de fundo de olho

Novembro concentra a mobilização nacional de conscientização e combate à retinopatia diabética, complicação ocular que pode evoluir de forma silenciosa em pessoas com diabetes. Desde 1º de novembro de 2026, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) promove a campanha “24 Dias pelo Diabetes”, voltada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da doença. O alerta central dos especialistas é que a sensação de enxergar com nitidez não dispensa o exame de fundo de olho.

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Segundo dados do CBO divulgados pela Agência Brasil, uma em cada três pessoas com diabetes no Brasil desenvolverá retinopatia em algum momento da vida. A mesma publicação informa que, com diagnóstico e tratamento precoces, o risco de cegueira cai para menos de 5%, o que coloca o rastreamento periódico no centro da estratégia de cuidado.

De acordo com o Dr. Augusto Sano, especialista em Retina e Vítreo do Visare Hospital de Olhos, a percepção de boa visão costuma encobrir alterações já instaladas. “Esse é um dos principais perigos da retinopatia diabética. O paciente frequentemente associa uma boa visão à ausência de doença, mas essas duas coisas não são necessariamente equivalentes”, afirma.

O oftalmologista explica que o problema atinge a microcirculação ocular. “A retinopatia diabética é uma doença que compromete os pequenos vasos sanguíneos da retina, estrutura responsável pela captação das imagens. Inicialmente, podem surgir pequenas dilatações vasculares, microaneurismas, hemorragias e vazamentos de líquido, sem que isso provoque qualquer alteração perceptível na visão”, detalha.

O que o exame de fundo de olho revela

Durante a avaliação, o médico examina diretamente a retina, os vasos sanguíneos, o nervo óptico e a região macular. “Procuramos sinais como microaneurismas, pequenas hemorragias, exsudatos, áreas de isquemia, alterações vasculares e, principalmente, a presença de neovasos, que caracterizam a forma proliferativa da doença”, descreve Sano. Segundo ele, a análise também busca sinais de edema macular, “que é uma das principais causas de perda visual nos pacientes diabéticos”.

A periodicidade do rastreamento varia conforme o tipo e o tempo de evolução do diabetes. “Nos pacientes com diabetes tipo 2, o primeiro exame deve ser realizado já no momento do diagnóstico, porque muitas vezes a doença metabólica existe há anos antes de ser descoberta”, orienta.

No diabetes tipo 1, o acompanhamento geralmente começa após cinco anos do diagnóstico, considerando também a idade e as condições clínicas do paciente. Gestantes com diabetes prévio à gravidez merecem atenção especial, já que a gestação pode acelerar a progressão da retinopatia.

Quando a investigação precisa ir além, outros exames complementam a avaliação. A tomografia de coerência óptica (OCT) permite analisar em detalhe as camadas da retina, identificar acúmulo de líquido e edema macular e detectar alterações na interface entre o vítreo e a retina. A angiofluoresceinografia, que utiliza corante, estuda a circulação retiniana e aponta áreas de isquemia, vazamentos e formação de neovasos. Em casos de hemorragia vítrea ou opacidade que impeça a visualização da retina, a ultrassonografia ocular ajuda a investigar descolamentos e outras alterações.

Sinais de alerta e falhas no rastreamento

Para o especialista, “é importante combater a ideia de que somente quem apresenta sintomas precisa procurar atendimento. A prevenção deve acontecer antes de qualquer comprometimento visual”. Embaçamento visual, manchas escuras, aumento de pontos ou moscas volantes, distorção das imagens, perda de parte do campo visual ou redução súbita da visão exigem avaliação rápida, preferencialmente com especialista em retina, sem aguardar uma consulta de rotina.

Sano atribui a baixa adesão aos exames a uma combinação de fatores, a começar pela característica silenciosa da doença, já que o paciente que continua enxergando bem não percebe a necessidade de exames periódicos. “Na minha opinião, uma das principais falhas está justamente na ausência de um fluxo organizado de rastreamento e encaminhamento. O paciente não deveria depender de apresentar sintomas ou de lembrar sozinho que precisa examinar a retina”, analisa.

Opções de tratamento

A conduta depende do estágio da retinopatia e das complicações presentes. Entre as modalidades descritas pelo médico estão as aplicações intravítreas de medicamentos anti-VEGF, que bloqueiam fatores ligados ao crescimento de vasos anormais e à formação de edema; a fotocoagulação a laser, indicada principalmente na forma proliferativa; e a vitrectomia, cirurgia reservada a quadros avançados, como hemorragia vítrea persistente ou descolamento de retina por tração. Informações sobre a especialidade estão disponíveis na página de retina e vítreo do hospital.

O controle da glicemia, da pressão arterial e do colesterol, com acompanhamento conjunto do endocrinologista e de outros profissionais de saúde, completa o cuidado. “É importante esclarecer que nem sempre conseguimos recuperar completamente a visão perdida. O tratamento busca estabilizar a doença, preservar a visão existente e, em muitos casos, melhorar a capacidade visual do paciente”, pondera Sano.

Segundo o oftalmologista, adiar o cuidado pode comprometer atividades simples, como ler, dirigir, trabalhar e reconhecer rostos, levando, em casos graves, à dependência de familiares e à perda de autonomia. “Por isso, costumo reforçar que o melhor tratamento ainda é o diagnóstico precoce. Não podemos esperar o paciente deixar de enxergar para começar a cuidar da retina. Precisamos identificar a doença antes que ela provoque danos irreversíveis”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://visarehospitaldeolhos.com.br/.