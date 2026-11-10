PH Negócios prevê R$ 100 milhões em consórcios em novembro

A PH Negócios, empresa de soluções financeiras com 18 anos de atuação, comercializou mais de R$ 35 milhões em cartas de crédito de consórcio nos primeiros dias de novembro de 2026, volume que a companhia aponta como recorde. O desempenho decorre da antecipação da campanha de Black Friday, estruturada em parceria com a administradora Consórcio Servopa, e levou a empresa a projetar R$ 100 milhões em cartas comercializadas até o fim do mês, o que representaria o maior resultado mensal de sua operação no segmento.

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O avanço ocorre em um ambiente de crédito caro. Em 4 de novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a Selic em 13,75% ao ano e interrompeu uma sequência de cinco cortes consecutivos. A taxa básica não se traduz de forma direta nos juros pagos pelo consumidor, mas influencia o custo de captação das instituições financeiras e, por consequência, as condições de empréstimos e financiamentos.

Em contratos imobiliários de longo prazo, a combinação de juros, encargos e prazo pode elevar de maneira expressiva o valor final desembolsado. Para Paulo Henrique Camargo Costa, CEO da PH Negócios, esse cálculo passou a pesar mais nas decisões das famílias. “Durante muitos anos, o consumidor brasileiro se preocupou principalmente em saber se a parcela cabia no orçamento. Hoje, ele começa a olhar para algo muito mais importante: quanto aquele imóvel ou veículo realmente vai custar ao final do contrato. Quando você percebe que pode pagar duas ou até três vezes o valor financiado, entende a importância de avaliar outras alternativas. É justamente nesse cenário que o consórcio ganha protagonismo”, afirma o executivo.

O interesse pela modalidade aparece nos números do setor. Levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indica que, de janeiro a setembro de 2026, o sistema vendeu 4,37 milhões de cotas, alta de 14,1% sobre o mesmo intervalo de 2025, e somou R$ 454,13 bilhões em créditos comercializados, avanço de 23,7%. O segmento de imóveis teve o maior crescimento percentual entre os seis acompanhados pela entidade, com 1,33 milhão de cotas vendidas, 37,1% a mais que no ano anterior.

Como funciona a modalidade

Regulamentado pela Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, o consórcio reúne participantes em grupos que contribuem mensalmente para formar um fundo comum, de onde saem as cartas de crédito liberadas ao longo do plano. Não há cobrança de juros remuneratórios, mas o participante arca com taxa de administração e outros custos previstos em contrato, e os valores da carta e das parcelas podem sofrer reajustes. A contemplação ocorre por sorteio ou lance, conforme as regras de cada grupo, sem prazo garantido para a liberação do crédito. Por isso, a comparação com o financiamento deve considerar o custo total e a urgência de uso do bem.

Condições da campanha

A ação da PH Negócios, válida durante todo o mês, combina desconto na taxa de administração com a modalidade Flex Black, na qual o participante paga metade do valor da parcela até ser contemplado. A redução de 50% vale apenas para as parcelas anteriores à contemplação e não representa abatimento no valor total da carta ou do plano; depois disso, os pagamentos são recalculados de acordo com o contrato. As condições dependem da disponibilidade de cotas e das regras dos grupos da administradora.

“Sabíamos que novembro seria um mês importante, mas a velocidade das vendas superou nossas expectativas iniciais. Ultrapassar R$ 35 milhões em poucos dias demonstra que existe uma demanda muito forte por soluções financeiras mais planejadas. Nossa projeção é alcançar R$ 100 milhões até o encerramento da Black Friday, consolidando o maior mês da nossa operação de consórcios”, diz Paulo Henrique.

Planejamento patrimonial

De acordo com a empresa, parte da procura vem de pessoas que planejam a compra da casa própria, a aquisição de um segundo imóvel ou a ampliação do patrimônio no médio e longo prazo. “O consórcio deixou de ser visto apenas como uma forma de comprar um carro ou uma casa. Hoje, ele também integra o planejamento patrimonial de famílias e empresários. Temos consumidores que poderiam recorrer ao financiamento, mas preferem estruturar uma aquisição futura, evitando assumir imediatamente uma dívida sujeita a juros elevados”, explica o CEO.

Sobre a PH Negócios

Fundada em 2008, a PH Negócios atua com crédito consignado público e privado, cartões consignados, cartões-benefício e consórcios. Segundo a direção, a expansão da frente de consórcios acompanha as mudanças no mercado de crédito do país. “O mercado financeiro está passando por uma transformação. Não basta oferecer crédito; é preciso entender o momento econômico e apresentar soluções adequadas à realidade de cada cliente. Acreditamos que o consórcio terá uma participação cada vez mais importante nas decisões de aquisição patrimonial dos brasileiros”, enfatiza Costa.

Com a campanha ativa até o fim de novembro, a companhia pretende sustentar o ritmo de comercialização para atingir a meta de R$ 100 milhões em cartas de crédito. A empresa ressalta que a contratação deve levar em conta a capacidade de pagamento do participante ao longo de todo o contrato.

Para mais informações, basta acessar: https://phng.com.br/

Consórcio Servopa: https://lps.phng.com.br/servopa-black-hibrido/

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