Transição verde do agro precisa ser um bom negócio

A transição ambiental do agronegócio brasileiro esbarra em um obstáculo que vai além da oferta de recursos: a falta de projetos estruturados com retorno, prazo e risco compatíveis com as exigências de quem financia. A avaliação é de João Pedro Fernandes, co-CEO da Future Climate Group, empresa brasileira com atuação global que estrutura e viabiliza negócios na economia de baixo carbono, atuando na estruturação, gestão e comercialização de projetos e créditos de carbono, desde soluções baseadas na natureza até iniciativas de remoção de carbono por meio de tecnologias, além de oferecer consultoria, inteligência climática e produtos digitais neste setor. “O desafio do Brasil não é apenas financiar a transição do agronegócio, mas torná-la um bom negócio”, afirma o executivo, que abordou o tema em outubro de 2026 no programa Planeta Campo Talks, do Canal Rural.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A dimensão do problema aparece em documento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) submetido à convenção do clima das Nações Unidas: com dados do MapBiomas, 105 milhões dos 160 milhões de hectares de pastagens do país têm sinais de degradação. O quadro compromete a produtividade da pecuária e pesa mais sobre pequenos e médios produtores, com menor acesso a tecnologia e crédito.

A propriedade como conjunto de ativos

Na leitura da Future Climate, uma fazenda pode ser analisada como um portfólio que combina ativos econômicos e ambientais. Produção agropecuária, recuperação de produtividade, restauro florestal, agrofloresta, silvicultura e sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) podem dividir a mesma área com a valorização patrimonial e as receitas ambientais. O desafio técnico está em mensurar cada componente sem contabilizar duas vezes o mesmo benefício, nem atribuir valor a receitas que ainda são incertas.

No episódio do Planeta Campo Talks, Fernandes tratou dessas fontes adicionais de renda, como a chamada terceira safra, que reúne créditos de carbono, conservação florestal, recuperação de áreas degradadas, sistemas integrados de produção e geração de energia. O carbono, porém, entra na conta com ressalvas. “Os créditos de carbono podem compor essa equação, mas precisam ser analisados com rigor. Em determinados projetos, podem melhorar a rentabilidade e viabilizar investimentos que não aconteceriam de outra forma”, pondera.

Quando a conta precisa fechar

Para o co-CEO, a decisão de investir depende de uma equação objetiva, formada por investimento inicial, custos operacionais, prazo de retorno, riscos, receitas esperadas e custo de capital. É a comparação entre diferentes usos da terra que mostra em quais condições a recuperação produtiva, a restauração ou o carbono elevam a atratividade financeira de um projeto. “Uma iniciativa ambiental pode gerar benefícios climáticos relevantes e, ainda assim, não receber investimento se apresentar retorno inferior ao custo de capital, prazo excessivo ou risco incompatível com as exigências do financiador”, observa.

Dados territoriais na análise de crédito

O ambiente regulatório aumenta o peso da informação. As Resoluções nº 5.267 e nº 5.268, de 2025, do Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliaram o monitoramento e os impedimentos socioambientais do crédito rural, com checagem de desmatamento por satélite. Pelo calendário revisto em maio de 2026, a regra vale a partir de 4 de janeiro de 2027 para imóveis acima de 15 módulos fiscais e alcança os menores até 2028. No exterior, o regulamento europeu antidesmatamento (EUDR) exige rastreabilidade de soja, carne bovina e café.

Nesse contexto, informações sobre solo, clima, uso da terra, vegetação e conformidade ambiental ganham relevância para identificar oportunidades com maior probabilidade de retorno e diminuir a incerteza das análises de crédito. Fernandes ressalta, no entanto, que a inteligência territorial é um meio. “A tecnologia não cria rentabilidade por si só. Seu papel é melhorar a seleção, a estruturação e o monitoramento dos investimentos, reduzindo assimetrias de informação e permitindo que o capital seja direcionado às oportunidades mais adequadas”, explica.

Eco Invest como teste de escala

O Programa Eco Invest Brasil, do Tesouro Nacional, funciona, na visão da empresa, como um caso para observar como capital público, financiamento privado, inteligência territorial e estruturação de projetos podem tornar viáveis os investimentos ambientais. No segundo leilão, 11 instituições financeiras somaram R$ 17,3 bilhões em recursos catalisadores, capazes de destravar R$ 31,4 bilhões e recuperar cerca de 1,5 milhão de hectares até 2027.

Segundo a Future Climate, o indicador mais relevante não é apenas o volume mobilizado, mas quais investimentos saíram do papel, que resultados econômicos produziram e se podem ser replicados sem depender continuamente de incentivos extraordinários. Capital efetivamente desembolsado, custo por hectare, ganhos produtivos e grau de dependência de recursos concessionais tendem a orientar essa leitura à medida que os projetos avançam.

“Não basta financiar a recuperação de 1,5 milhão de hectares; essa já é uma evolução grandiosa, mas é apenas o primeiro passo. O grande desafio é integrar inteligência financeira, clima, carbono, uso do solo, informações territoriais e sistemas robustos de mensuração, relato e verificação (MRV), conectando a alocação de capital à realidade de cada território e permitindo compreender o que acontece antes, durante e depois do investimento, assegurando a integridade dos resultados, a minimização dos riscos e o impacto esperado, hectare a hectare”, acentua o co-CEO da Future Climate Group.

Para o executivo, a transição ambiental do campo será definida menos pelo volume de capital disponível ou pelo potencial de créditos de carbono e mais pela capacidade de converter esse potencial em retorno competitivo, risco administrável e projetos replicáveis em escala. “A transição do agronegócio não precisa ser apresentada como uma escolha entre rentabilidade ou sustentabilidade. A pergunta econômica mais interessante é como estruturar investimentos capazes de produzir ambas”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://futureclimate.com/?