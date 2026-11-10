Como hábitos de estudo criam melhores formas de aprender

Criar uma rotina de estudos e conseguir mantê-la ao longo do tempo é um dos desafios de quem está se preparando para provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais do que passar horas diante dos livros, desenvolver hábitos consistentes e utilizar métodos que favoreçam a retenção das informações pode fazer diferença no processo de aprendizagem.

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Um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, disponível na plataforma Wiley Online Library, investigou como comportamentos cotidianos se transformam em hábitos. Conduzida por Phillippa Lally e outros pesquisadores da University College London, a pesquisa acompanhou 96 voluntários durante 12 semanas. Os participantes escolheram atividades relacionadas à alimentação, à bebida ou à prática de exercícios para repetir diariamente, em contextos semelhantes.

Os resultados mostraram que a repetição em situações consistentes aumenta gradualmente a automaticidade de um comportamento. O tempo para atingir aproximadamente 95% do nível máximo de automaticidade variou de 18 a 254 dias entre os participantes analisados. A conclusão indica que não existe um prazo único para consolidar um hábito: a regularidade e as características individuais influenciam esse processo.

Testar o conhecimento ajuda a memorizar

A maneira como o conteúdo é revisado também interfere na retenção. A publicação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, apresenta pesquisas dos psicólogos Henry Roediger III e Jeffrey Karpicke sobre os benefícios de testar a própria memória.

Em um dos experimentos, estudantes que revisaram repetidamente um texto tiveram desempenho inicial superior ao daqueles que realizaram testes de recordação. Entretanto, a vantagem mudou com o passar do tempo. Após uma semana, o grupo que praticou a recuperação das informações lembrou 61% do conteúdo, contra 40% entre os participantes que apenas repetiram o estudo.

O resultado reforça a importância de tentar recuperar o conhecimento sem consultar o material. Resolver exercícios, responder a perguntas e explicar um assunto com as próprias palavras são maneiras de colocar essa estratégia em prática.

Organização e prioridade na preparação para o Enem

A escolha das atividades ganha ainda mais importância quando a data da prova se aproxima e auxilia na hora de fazer a preparação. Uma reportagem publicada no Terra abordou como organizar os estudos na reta final do Enem e quais conteúdos devem receber mais atenção.

Lucas Monteiro de Carvalho, diretor de unidade escolar do Bernoulli Educação, recomenda combinar a revisão dos assuntos que ainda precisam ser consolidados com a resolução de questões e simulados. A proposta é identificar dificuldades e observar o tempo gasto em cada bloco de exercícios.

Aline Castro, diretora do Sistema de Ensino pH na Cogna Educação, destaca que não basta conferir o gabarito depois de responder às questões. É necessário compreender o que o enunciado solicita, interpretar os textos, gráficos e imagens e identificar quais conhecimentos devem ser utilizados para chegar à resposta. Já Raphael Mantovano, diretor da Amplia Plataforma de Ensino, aponta a frequência dos assuntos nas provas e o nível de domínio do estudante como critérios para estabelecer prioridades.

A reportagem também chama a atenção para a importância de treinar a administração do tempo, conhecer a lógica da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e preservar o descanso, o sono e a atividade física durante a preparação.

Provas anteriores ajudam a orientar os estudos

Para colocar essas estratégias em prática, o estudante pode recorrer ao acervo oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A página centraliza provas e gabaritos de edições anteriores do Enem, permitindo que os candidatos pratiquem questões, conheçam o formato do exame e identifiquem os conteúdos em que precisam melhorar.

A resolução dos exercícios também pode ser acompanhada de uma análise dos erros. Em vez de apenas contabilizar os acertos, vale registrar as dúvidas, revisar os conceitos e tentar resolver novamente as questões depois de alguns dias. Dessa forma, a prática deixa de ser apenas uma simulação da prova e passa a integrar a rotina de aprendizagem.

Como organizar e anotar os materiais de estudo

Outra possibilidade é reunir provas, apostilas e apresentações de aula em arquivos PDF para facilitar a consulta e a organização. O Editor de PDF online do PDFAid, por exemplo, permite editar documentos diretamente no navegador, destacar trechos e adicionar textos e anotações.

Na prática, uma definição importante em uma questão pode ser marcada com o recurso de destaque, enquanto um slide utilizado pelo professor pode receber comentários e observações nas margens. Assim, o estudante consegue registrar dúvidas, acrescentar explicações e organizar informações relevantes no próprio material.

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A combinação de uma rotina consistente, exercícios de recuperação da memória, provas anteriores e materiais organizados oferece um caminho para tornar os estudos mais estruturados. Em vez de depender apenas da motivação ou do número de horas dedicadas aos livros, a proposta é construir um processo que possa ser repetido e aprimorado ao longo do tempo.