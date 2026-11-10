Taiwan apresenta sua gastronomia em workshop durante o Casa Vogue Experience 2026, em São Paulo

SÃO PAULO, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Brasil DNA, a project organized by Global Vision Access) – A gastronomia de Taiwan foi destaque na programação da 12ª edição do Casa Vogue Experience, realizada em 7 de novembro, no Parque Global Cultural, em São Paulo. Com o workshop Descobrindo os sabores da culinária Taiwan, os chefs Caio Yokota e Victor Valadão, do restaurante Aiô, apresentaram referências da cozinha taiwanesa e exploraram as possibilidades de diálogo entre suas tradições culinárias e os ingredientes brasileiros.

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A atividade foi acompanhada pela Global Vision Access (GVA), responsável pela representação turística de Taiwan no mercado brasileiro, e integrou a programação do evento, que neste ano teve como conceito Todo o Tempo do Mundo, reunindo experiências relacionadas a arte, arquitetura, design, cultura e lifestyle.





Durante o workshop, os participantes acompanharam o preparo de um dos pratos emblemáticos do Aiô: a salada de tomates. A receita combina diferentes variedades de tomates de produtores locais com La You, óleo de pimenta aromatizado com especiarias, e um molho à base de gengibre e vinagre. A preparação evidencia o equilíbrio entre frescor, picância, acidez e textura, características exploradas na proposta gastronômica do restaurante.

Mais do que uma demonstração culinária, o encontro apresentou parte da pesquisa desenvolvida pelos chefs sobre a gastronomia de Taiwan e as possibilidades de reinterpretá-la no Brasil. A conversa abordou as influências culturais e geográficas que moldaram a cozinha taiwanesa, além dos desafios de trabalhar com ingredientes locais sem perder de vista as referências tradicionais do destino.

Gastronomia como conexão entre Taiwan e Brasil

Durante a atividade, Caio Yokota e Victor Valadão compartilharam como a diversidade de frutas, vegetais, ervas e produtos frescos presentes na culinária taiwanesa despertou aproximações com ingredientes encontrados no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

A pesquisa dos chefs parte do entendimento de que conhecer uma gastronomia envolve também compreender a origem dos ingredientes, as influências históricas e a relação da população com a alimentação. Nesse processo, a experimentação permite estabelecer conexões entre diferentes culturas culinárias e desenvolver interpretações próprias.





A identidade do Aiô foi construída a partir desse interesse pela cultura taiwanesa. O contato inicial com a culinária da ilha, influenciado pelas raízes taiwanesas de uma das sócias do projeto, evoluiu para uma pesquisa sobre sua história, geografia, tradições e técnicas gastronômicas.

Localizado na Vila Mariana, em São Paulo, o Aiô é restaurante irmão do Mapu e apresenta uma cozinha que utiliza ingredientes brasileiros para reinterpretar referências de Taiwan. O nome da casa deriva da expressão em mandarim ?? (Aiô), associada à surpresa, conceito que traduz a proposta de despertar novas sensações por meio da gastronomia.

Pratos tradicionais que inspiram novas experiências

Além da preparação apresentada no workshop, os chefs compartilharam algumas de suas referências gastronômicas favoritas de Taiwan.

Victor Valadão destacou o Lu Rou Fan, prato tradicional composto por arroz branco acompanhado de carne suína cozida lentamente em um molho aromático à base de soja e especiarias. Já Caio Yokota mencionou o bao, pão macio cozido no vapor, que pode receber diferentes recheios e preparações.





As escolhas ilustram a diversidade da culinária taiwanesa, na qual pratos cotidianos e receitas tradicionais carregam memórias afetivas e expressam aspectos importantes da identidade cultural do destino.

Para a Global Vision Access, iniciativas como o workshop reforçam o papel da gastronomia na promoção turística e na aproximação entre culturas. Ao apresentar ingredientes, técnicas e histórias de Taiwan ao público brasileiro, a experiência amplia o conhecimento sobre o destino e desperta o interesse por novas formas de explorá-lo.

A participação no Casa Vogue Experience 2026 integra os esforços de promoção de Taiwan no Brasil, utilizando experiências culturais e gastronômicas para apresentar diferentes aspectos da ilha e incentivar sua descoberta como destino turístico.

Contact:

Caio Dalbem - caio@globalvisionaccess.com

Gisele Abrahao - gisele@globalvisionaccess.com





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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9874744)