ABIDIP: imposto maior pode elevar preços

A Associação Brasileira dos Importadores e Distribuidores de Pneus (ABIDIP) manifestou preocupação com a decisão do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de elevar a alíquota do Imposto de Importação sobre pneus de passeio de 16% para 30%. A medida substitui a taxa temporária de 25% que expirou em 16 de outubro e, segundo a entidade, é indiscriminada porque incide tanto sobre pneus fabricados no Brasil quanto sobre modelos que não têm produção nacional, gerando risco de alta de preços, restrição de oferta e favorecimento do mercado ilegal.

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A ABIDIP questiona os fundamentos técnicos da decisão, que contrariou a recomendação do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT) favorável à manutenção da alíquota de 25% por mais 12 meses. Dados da associação mostram que as importações de pneus cresceram 22% em 2024, recuaram 11% em 2025, resultando em alta acumulada de apenas 9%, bem abaixo dos 30% exigidos para caracterizar desequilíbrio comercial.

O contexto atual inclui pressão sobre os custos dos pneus devido à instabilidade no Oriente Médio, à alta do dólar e dos derivados de petróleo. Para a ABIDIP, o encarecimento pode levar consumidores a adiar a troca de pneus desgastados ou a recorrer a alternativas irregulares.

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A entidade defende maior fiscalização, rastreabilidade dos pneus e ações integradas de combate ao contrabando, fraudes fiscais e à comercialização de produtos sem certificação, inclusive nas plataformas digitais. “Elevar o imposto de importação não resolve os problemas estruturais de competitividade da indústria brasileira. Ao contrário, pode encarecer um produto essencial à segurança no trânsito, limitar as opções de compra e penalizar especialmente a população de menor renda”, destacou Ricardo Alípio, presidente da ABIDIP.