Praça do Japão recebe última edição de yoga gratuito

Desacelerar, respirar conscientemente e reservar um momento para cuidar de si. Esta é a proposta do projeto Yoga ao Ar Livre, promovido pelo Studio Hatha Yoga, que realiza mensalmente encontros gratuitos na Praça do Japão, em Curitiba. A próxima edição, marcada para sábado, 14 de novembro, será a última do ano e tem expectativa de reunir entre 100 e 130 participantes.

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Aberta a toda a comunidade, independentemente de idade ou experiência com yoga, a iniciativa completa nove anos levando a prática para os espaços públicos da capital paranaense. O objetivo é democratizar o acesso ao yoga e despertar a consciência sobre a importância da respiração, das pausas e do autocuidado como caminhos para promover saúde e qualidade de vida.

Para Simone Mugnaini, fundadora do Studio Hatha Yoga, a iniciativa tem um significado que vai além da atividade física. “Acredito que levar o yoga para os espaços públicos tem um significado muito especial. É uma forma de democratizar o acesso à prática e lembrar às pessoas que cuidar de si não precisa ser algo complexo ou exigir muito tempo. Às vezes, tudo começa com uma pausa, algumas respirações conscientes e a disposição de estar presente”, afirma.

Os encontros proporcionam uma oportunidade de reconexão consigo mesmo e de convivência coletiva. “Em meio à pressa do mundo, criar um espaço para respirar é também uma forma de cuidar da saúde. Queremos proporcionar às pessoas a oportunidade de parar, respirar, se reconectar consigo mesmas e experimentar os benefícios de alguns momentos de presença”, destaca Simone.

Espaços públicos para a sociedade

A utilização da Praça do Japão por pessoas interessadas em compartilhar essa experiência também reforça o papel dos espaços públicos na promoção do bem-estar. “É muito bonito ver a praça sendo ocupada por pessoas que se permitem viver essa experiência coletivamente. Acredito que promover saúde também é criar oportunidades de encontro, convivência e bem-estar para a comunidade”, acrescenta.

Com nove anos de atividades, a adesão crescente do público é um incentivo para a continuidade do projeto. Na edição de outubro, foram 125 inscritos. “Ver cada vez mais pessoas participando e reconhecendo a importância desses momentos é uma grande motivação para continuarmos”, conclui a fundadora.

Serviço - Yoga ao Ar Livre – Praça do Japão

Data: 14/11 (sábado)

Local: Praça do Japão, Curitiba

Realização: Studio Hatha Yoga

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/yoga-ao-ar-livre-1411---gratuito---praca-do-japao/3643447

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Mais informações: https://www.instagram.com/studiohathayoga/