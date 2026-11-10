Black Friday exige atenção redobrada contra golpes e fraudes

Com a proximidade da Black Friday, consumidores de todo o país se preparam para aproveitar descontos e condições especiais de compra. No entanto, junto com o aumento das vendas, cresce também a atuação de golpistas que utilizam sites falsos, perfis fraudulentos e promoções enganosas para atrair vítimas.

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A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, alerta que o período exige cautela dos consumidores e reforça a importância de verificar a credibilidade das lojas antes de realizar qualquer compra. Segundo a entidade, práticas como maquiagem de preços, anúncios enganosos e falsas promoções continuam entre os principais riscos enfrentados pelos consumidores durante a Black Friday.

Entre as orientações da Senacon estão a pesquisa prévia dos preços, a verificação da reputação da empresa em canais oficiais, a consulta ao CNPJ da loja e a atenção redobrada com ofertas que apresentem valores muito abaixo dos praticados no mercado. Em Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) destaca que os golpes mais recorrentes registrados pela Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor envolvem compras realizadas em sites falsos, perfis fraudulentos em redes sociais e a comercialização de produtos falsificados anunciados como originais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, compras por impulso aumentam a vulnerabilidade do consumidor. A orientação é que toda compra seja antecedida por pesquisa e avaliação da real necessidade do produto, além da conferência detalhada de informações como valor total, condições de pagamento, prazo de entrega e custos adicionais.

Para o diretor de Negócios do Sicoob Credicom Orestes Miraglia Jr., a informação e o planejamento continuam sendo os melhores aliados para quem deseja aproveitar as promoções sem comprometer a segurança financeira. "A Black Friday pode representar uma excelente oportunidade de economia para quem planeja suas compras com antecedência. No entanto, é fundamental verificar a procedência das ofertas, pesquisar preços e desconfiar de promoções que pareçam boas demais para ser verdade. Alguns minutos dedicados à verificação da loja e das condições da oferta podem evitar prejuízos financeiros e transtornos futuros".

Ainda segundo Miraglia, os consumidores devem adotar algumas medidas simples para reduzir os riscos de golpes e fraudes:

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Pesquisar o histórico de preços antes da Black Friday para identificar descontos reais;

Verificar a reputação da empresa em canais oficiais, como o portal consumidor.gov.br;

Conferir se o CNPJ da loja está ativo e se existem canais de atendimento disponíveis;

Desconfiar de ofertas com preços muito abaixo da média de mercado;

Evitar clicar em links recebidos por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais;

Digitar o endereço da loja diretamente no navegador sempre que possível;

Dar preferência a sites conhecidos e com histórico de atuação no mercado;

Verificar cuidadosamente os dados antes de concluir pagamentos ou informar dados pessoais e bancários.



A combinação entre pesquisa, planejamento e atenção aos detalhes continua sendo a melhor estratégia para aproveitar as oportunidades da Black Friday de forma segura, consciente e financeiramente sustentável.