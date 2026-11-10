Pegada une tecnologias de conforto a calçados femininos

Conforto, praticidade e estilo passaram a ser avaliados em conjunto por quem procura um calçado casual, e esse critério tem guiado o desenvolvimento das coleções femininas da Calçados Pegada. A fabricante gaúcha, fundada em 1989 no município de Dois Irmãos (RS), incorpora três tecnologias principais voltadas à experiência de uso: Levitech, Amortech e Nitro P, desenvolvidas pela empresa. O objetivo é que leveza e amortecimento acompanhem rotinas que reúnem trabalho, deslocamento, atividade física e lazer no mesmo dia.

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O movimento ocorre em um setor com peso relevante na economia brasileira. A indústria nacional produziu 929,5 milhões de pares em 2024, alta de 4,3% sobre o ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) divulgados em maio de 2025. O Rio Grande do Sul respondeu por 21,8% desse volume, e mais de 85% dos pares fabricados no país são vendidos no mercado interno, o que coloca o comportamento da consumidora brasileira no centro das decisões de produto.

A rotina urbana ajuda a explicar esse interesse. Números do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em outubro de 2025, indicam que 17,8% das pessoas que se deslocam ao menos três vezes por semana para o trabalho fazem o trajeto principalmente a pé e que 12,6% levam mais de uma hora no percurso.

“É principalmente ao longo de uma jornada mais extensa que o conforto se torna perceptível. Uma mulher que passa muitas horas em movimento, que trabalha, se desloca pela cidade e depois segue para um compromisso pessoal, precisa de um calçado que acompanhe todas essas etapas”, observa Renata Scholles, gerente de marketing da Pegada.

Leveza, amortecimento e desempenho

De acordo com a gerente, as três soluções fazem parte da busca da empresa por oferecer diferentes experiências de conforto e desempenho. A Levitech está associada à leveza e foi desenvolvida para tornar o calçado mais leve, com sensação de maior liberdade durante o uso. A Amortech, por sua vez, atua no amortecimento dos impactos e contribui para uma pisada mais confortável e para maior sensação de bem-estar.

A Nitro P combina as duas propriedades. A tecnologia está na linha Sport, voltada às práticas esportivas do dia a dia, e na linha de tênis casuais Cosmo, de design urbano, ambas com modelos femininos e masculinos. “Em comum, as três tecnologias traduzem uma mesma preocupação da Pegada: desenvolver produtos em que a tecnologia tenha uma função real na experiência de quem usa o calçado”, explica Renata.

Estética e função no mesmo projeto

Para a executiva, conciliar visual e bem-estar é uma premissa do desenvolvimento, e não um ajuste posterior. “Esse equilíbrio começa no próprio conceito do produto. Para a Pegada, tecnologia de conforto e design não são propostas que competem entre si. Elas precisam trabalhar juntas”, detalha.

Cada categoria tem linguagem própria. Os tênis femininos unem estilo, praticidade e estética urbana; as botas seguem uma proposta mais ousada, também de inspiração urbana; e as sandálias combinam conforto, moda atemporal e versatilidade. A tecnologia, segundo Renata, é incorporada conforme a proposta estética e funcional de cada modelo.

“O resultado que buscamos é um calçado que tenha tecnologia suficiente para melhorar a experiência de uso, mas que continue sendo desejável visualmente e fácil de incorporar ao guarda-roupa”, acrescenta.

Versatilidade orienta as próximas coleções

A busca por peças que transitem entre diferentes ocasiões é, na avaliação da gerente, a tendência mais clara no comportamento da consumidora, ao lado da aproximação entre moda e bem-estar. “O conforto deixou de ser apenas uma característica funcional do produto e passou a fazer parte da própria escolha de estilo. A consumidora quer se sentir bem usando aquilo que veste e calça”, pontua.

Essa mudança também alcança o ambiente de trabalho. “Hoje, a mulher não precisa necessariamente usar um calçado formal para construir uma imagem profissional. A moda abriu espaço para combinações mais autênticas e cheias de personalidade”, afirma Renata. Com isso, um mesmo par passa a circular entre o escritório, os compromissos pessoais e os momentos de lazer. “A ideia é que a consumidora não precise escolher entre se sentir bem e estar bem-vestida”, resume.

Para as próximas coleções femininas, a evolução prevista segue o mesmo caminho: aproximar cada vez mais tecnologia, leveza, amortecimento, design e versatilidade, com soluções que tenham relevância para a rotina real das mulheres. Com unidades fabris no Rio Grande do Sul e na Bahia, a Pegada está presente em mais de 14 mil pontos de venda e exporta para mais de 60 países.

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