Vídeos com IA mudam apresentação de imóveis na planta

O avanço das ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa tem alterado a forma como construtoras e incorporadoras apresentam empreendimentos que ainda não saíram do papel. Renders e imagens estáticas, usados há décadas em estandes e materiais de lançamento, passam a ganhar movimento, ambientação e figuras humanas em cena, compondo vídeos que simulam a rotina em apartamentos, áreas de lazer e espaços comuns antes mesmo do início das obras.

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A mudança ocorre em um período de volume elevado de novos projetos no país. Segundo os indicadores imobiliários nacionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o Brasil registrou 453.005 unidades residenciais lançadas em 2025, alta de 10,6% em 12 meses, enquanto as vendas somaram 426,2 mil unidades, avanço de 5,4%. A oferta disponível chegou a 347.013 unidades ao fim do ano, cenário que amplia a disputa pela atenção do comprador.

Paralelamente, o vídeo consolidou-se como formato central no consumo digital. A pesquisa TIC Domicílios 2025, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), mostra que 71% dos usuários de internet no Brasil assistiram a vídeos, programas, filmes ou séries on-line. O mesmo estudo aponta que 32% dos usuários já utilizam ferramentas de IA generativa, indicação de que a tecnologia deixou de ficar restrita a nichos especializados.

Da imagem estática à cena em movimento

Guilherme Zimerman, fundador da Balzani, hub de soluções para o mercado imobiliário que atende construtores e incorporadores do lançamento à comercialização de unidades em estoque, identifica duas transformações desde a chegada dessas ferramentas. “Primeiro, o vídeo tem ficado muito mais profissional, porque a inteligência artificial consegue fazer transições e efeitos que antes não eram possíveis”, afirma. A segunda, segundo ele, é a humanização: a tecnologia permite trabalhar com pessoas em cena, às vezes até integrantes da própria incorporadora, de forma humana e real, algo que antes não era viável.

Para o executivo, a relevância do vídeo na apresentação de um imóvel na planta está ligada a dois fatores. “O primeiro é tornar real aquele ambiente ou aquele empreendimento. É fazer com que a pessoa se sinta lá de forma real, em vez de mostrar take rápido que a pessoa não pode imaginar. É mostrar exatamente como o empreendimento vai ficar, com pessoas usando”, explica. O segundo, de acordo com Zimerman, aparece quando o conteúdo mexe com a emoção do público, campo em que a IA contribui justamente pela combinação entre realismo e presença humana.

Fidelidade ao projeto arquitetônico

A facilidade de gerar cenas, porém, traz riscos que nem sempre entram na conta de quem contrata esse tipo de produção. Modelos generativos podem criar elementos inexistentes, fenômeno conhecido como alucinação, o que, no mercado imobiliário, significa exibir ao comprador algo diferente daquilo que será entregue.

“O maior risco de usar a inteligência artificial hoje com a produção de vídeo, e que poucas pessoas se atentam, é que ela, se não for usada da maneira correta, pode alucinar, inventar ambiente, inventar espaços que não existem. Por isso é importante o incorporador buscar uma empresa profissional que vai seguir os padrões arquitetônicos do empreendimento”, alerta o fundador da Balzani.

O tema tem implicações que ultrapassam a estética. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que a informação suficientemente precisa veiculada em uma oferta obriga o fornecedor e integra o contrato, o que transforma a correspondência entre o vídeo de divulgação e o memorial descritivo do empreendimento em uma questão de conformidade.

Tecnologia integrada à estratégia comercial

Na Balzani, a produção audiovisual com IA é tratada como uma das etapas de um trabalho mais amplo, que reúne a definição do conceito e da identidade visual do empreendimento, o desenvolvimento de materiais digitais e impressos, a estratégia de marketing e vendas construída em conjunto com o incorporador, campanhas digitais orientadas por dados e assessoria à equipe comercial, com treinamentos semanais, apoio na quebra de objeções e estruturação de sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). A premissa é que o vídeo cumpra uma função definida na jornada de compra, conectado ao atendimento e à conversão, e não apenas como peça visual isolada.

Entre as aplicações que considera mais relevantes no momento, Zimerman cita a humanização, com pessoas inseridas no empreendimento em um nível de realismo que antes não era possível, e os efeitos que mostram um projeto sendo construído do zero. Para os próximos anos, ele projeta uma adoção crescente da tecnologia em todas as etapas da produção. “A inteligência artificial vai fazer tudo. Vai pegar o projeto arquitetônico e mostrar exatamente o que vai ser mostrado de forma fidedigna”, avalia.

Na leitura do fundador da Balzani, o setor caminha para um cenário em que a IA participará do processo do zero ao produto final, com menos etapas manuais e maior precisão na representação dos projetos. “Quem não olhar para isso agora vai ficar para trás”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://balzani.com.br