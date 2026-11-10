Experiência ganha peso na contratação de CFOs

Entre os diretores financeiros contratados no mercado brasileiro, 85% já ocupavam a mesma posição na empresa anterior. O dado é da sexta edição da pesquisa “O Perfil do CFO no Brasil 2026”, realizada pela Assetz Expert Recruitment, consultoria especializada no recrutamento de líderes de Finanças, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC). Divulgado em agosto de 2026, o levantamento ouviu 106 Chief Financial Officers (CFOs) de grandes companhias e evidencia o peso da experiência prévia na posição para a contratação de executivos que assumem a liderança financeira das organizações.

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O movimento ganhou força nas edições mais recentes do estudo. Segundo a série histórica da pesquisa, a proporção de profissionais que já ocupavam a posição de CFO antes de serem contratados externamente passou de 73%, em 2024, para cerca de 77%, em 2025, chegando a 85% em 2026. A contratação no mercado também é a principal porta de entrada para o cargo: 56,6% dos entrevistados chegaram à posição atual vindos de outra empresa, enquanto 42,5% foram promovidos internamente.

A visão dos CFOs sobre suas equipes explica parte do cenário. A pesquisa da EY “DNA of the CFO”, que ouviu 1.610 CFOs e diretores de Finanças de 28 países no primeiro trimestre de 2026, mostra que 36% veem suas equipes de liderança como sólidas no técnico, mas não prontas para demandas estratégicas. Metade quer acelerar a formação dessas equipes para reduzir riscos na sucessão, e 46% citam dificuldade em criar funções desafiadoras para futuros líderes.

Segurança na contratação

Em uma posição de alta exposição, a trajetória prévia funciona como fator de segurança. “Um executivo que já respondeu a conselho, conduziu a relação com investidores e prestou contas sobre resultados apresenta um histórico verificável, o que reduz a incerteza de acionistas e comitês na escolha”, explica Felipe Brunieri, sócio-fundador da Assetz.

Experiências que formam um CFO

A experiência anterior no cargo, porém, é um critério relevante, mas não o único para avaliar um executivo. “Ter exercido a função comprova vivência. Estar preparado para ela depende de competências construídas ao longo da carreira, como domínio técnico, visão de negócio, liderança de equipes, maturidade para decidir sob pressão e habilidade de dialogar com conselho e acionistas”, afirma Brunieri.

A pesquisa da Assetz e da FDC ajuda a mapear esse repertório. Entre os CFOs ouvidos, 94,3% participaram de processos de fusões e aquisições (M&A), 87,7% da implantação de sistemas de gestão integrada (ERP) e metade atuou na abertura do capital (IPO). Também aparecem com frequência a estruturação de Centros de Serviços Compartilhados (CSC), a captação de recursos no mercado de capitais e a atuação profissional no exterior, relatada por 39,6% dos participantes.

Essas iniciativas, somadas à liderança de equipes numerosas, a projetos de transformação da área financeira e ao contato com conselho, auditores, bancos e investidores, colocam o profissional diante de decisões complexas. É nesse tipo de exposição que se desenvolvem visão de negócio, capacidade de decisão e habilidade de influência, atributos que vão além do conhecimento técnico e que pesam na avaliação de quem nunca ocupou a cadeira.

O desafio da primeira cadeira

Segundo o levantamento brasileiro, a chegada ao primeiro posto de CFO ocorre, em média, aos 38,4 anos. Para os profissionais que ainda não tiveram essa oportunidade, a preferência do mercado por executivos com experiência prévia na função representa uma barreira à ascensão. Sem o cargo no currículo, as possibilidades de contratação externa tornam-se mais restritas, e o avanço na carreira passa a depender, em grande medida, de uma promoção interna.

Sucessão começa dentro de casa

O cenário amplia a importância do planejamento sucessório. A pesquisa da Assetz mostra que apenas 46,2% dos CFOs têm um sucessor interno mapeado. Entre os que não têm, a justificativa mais citada (52,6%) é que os profissionais da equipe ainda não reúnem as habilidades comportamentais exigidas pela função. A dificuldade não é exclusiva do Brasil: um levantamento da Deloitte, publicado em agosto de 2024, apontou que cerca de um quarto dos CFOs consultados não contava com um plano formal de sucessão.

As companhias têm papel central nessa resposta. O estudo aponta a necessidade de expor potenciais sucessores, de forma deliberada, a experiências de liderança que ultrapassem o domínio técnico. “Incluir talentos em operações de M&A, reestruturações e reuniões de conselho permite antecipar vivências que normalmente só viriam com o cargo”, avalia o sócio-fundador da Assetz.

Com idade média de 49,1 anos entre os entrevistados, o estudo indica que a janela de sucessão deve se abrir para boa parte deles em oito a 12 anos. A valorização da experiência anterior como CFO confirma a importância de trajetórias consistentes, mas também evidencia a necessidade de preparar profissionais internos para a função. O desafio das empresas é conciliar segurança nas contratações e desenvolvimento de lideranças, para que a próxima geração construa, antes da primeira nomeação, as competências exigidas pela cadeira.

Fundada em 2019 pelos sócios Felipe Brunieri e Guilherme Malfi, a Assetz atua no recrutamento de CFOs, vice-presidentes, diretores e gerentes seniores de Finanças no Brasil e na América Latina, com acompanhamento que vai da definição do perfil à integração do executivo.

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Para mais informações, basta acessar: https://assetz.com.br/pt/