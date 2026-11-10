NTT DATA lança RADAR FISCAL para transição tributária eficaz

Em meio aos desafios impostos pela transição para o novo modelo fiscal brasileiro, a NTT DATA anuncia o lançamento do RADAR FISCAL, uma plataforma de inteligência fiscal desenvolvida para transformar grandes volumes de dados em visibilidade estratégica para as organizações. Integrada ao GUEPARDO Analytics, a ferramenta combina inteligência artificial, análise preditiva da legislação e simulações detalhadas para guiar corporações por todas as etapas da Reforma Tributária.

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A implementação gradual das novas regras fiscais exige das companhias agilidade e precisão técnica. Para responder a essa demanda, o RADAR FISCAL centraliza um acervo normativo atualizado diariamente, abrangendo desde legislações federais e municipais até mais de 20 mil artigos de ICMS estaduais.

“O maior desafio da Reforma Tributária não é apenas o cumprimento da nova norma, mas a gestão do fluxo de caixa durante o período de transição concomitante de tributos”, aponta Diogo Brito, Product Director da NTT DATA. “Com o RADAR FISCAL, conectamos os dados reais do SPED fiscal às simulações preditivas, permitindo que as empresas mensurem com exatidão o impacto nas alíquotas efetivas e na não-cumulatividade antes mesmo que as mudanças afetem a operação”, afirma.

A plataforma estrutura-se em módulos voltados à consulta, operação e planejamento:

- Consulta regulatória avançada: utiliza IA para responder a questionamentos complexos com base estritamente em normas oficiais, como leis complementares e decretos, indicando as fontes primárias correspondentes;

- Radar de tramitação preditivo: monitora projetos em andamento no Congresso Nacional e no CONFAZ, gerando resumos automatizados e planos de ação para antecipar impactos regulatórios;

- Monitoramento semântico de mudanças: rastreia alterações em normas vigentes e apresenta comparativos de "antes e depois", detalhando as mudanças práticas para as equipes internas;

- Simulação quantitativa e cenários: conectada aos arquivos do SPED fiscal e à calculadora oficial, a ferramenta processa dados reais de faturamento e entradas para projetar os efeitos da transição até 2033 (Cenários A, B, C e D), avaliando alíquotas efetivas, impactos no fluxo de caixa e a composição por NCM;

- Gestão de crédito e custo real: auxilia os departamentos de compras e fiscal a identificar fornecedores mais vantajosos, otimizar créditos tributários e mitigar riscos operacionais.

“Nossa arquitetura foi desenhada para blindar a operação contra passivos ocultos e desvios de classificação fiscal. Módulos como o Radar de Crédito e a análise detalhada por NCM garantem que os departamentos tributários e de compliance tenham governança absoluta sobre o split payment e o aproveitamento integral dos créditos na cadeia de suprimentos”, ressalta Brito.

Com o suporte integrado para áreas fiscais, tributárias, financeiras, jurídicas e de compliance, a solução reforça o ecossistema da companhia ao proporcionar um ambiente analítico seguro e automatizado para enfrentar a mudança no cenário tributário nacional.

Reconhecimento

Reforçando a importância e a aplicabilidade prática da solução frente às dores do mercado, o RADAR FISCAL recebeu, no final de outubro, o 1º lugar no Prêmio Brasil, País Digital 2026, na categoria Soluções Financeiras (Soluções Mais Admiradas: iniciativas que geram impacto real — premiação promovida pela ABES e entregue durante o ABES Summit 2026, no Teatro SESI/FIESP, em São Paulo).

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“Para além do reconhecimento, que é por si só fundamental, a premiação mostra que estamos no caminho certo”, diz Brito. “Nossa solução nasce para aproximar as mudanças tributárias da realidade das empresas, conectando legislação, dados fiscais e contexto empresarial para apoiar análises e decisões de negócio”, completa.